Ez durva lesz! Nézze meg animáción, hogyan tarolja le a Jászkunságot is az ítéletidő

„Ma délutántól újra zivatarosra fordul az idő – először az Északi-középhegység környékén, majd az ország más részein is egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. A zivatarokat viharos széllökések, jégeső és intenzív felhőszakadás kísérheti – figyelmeztet a HungaroMet Nonprofit Zrt..

Nemcsak heves zivatarokra, hanem felhőszakadásra is kiadták a riasztást, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területe is érintett

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A hivatalos tájékoztatás szerint éjszakára csökken a zivatarhajlam. A veszély azonban nem múlik el, sőt: csütörtökön egy közeledő hidegfront hatására még aktívabbá válik a légkör – több helyen, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok.

Felhőszakadás, jégeső is előfordulhat

A HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalán arra is figyelmeztetett, hogy egy-egy tartósabb cella néhol akár villámárvizet is okozhat (azaz ötven milliméternél több csapadék is eshet rövid idő alatt az újra képződő, egymást követő cellákból).

Az egész ország területére kiadták a figyelmeztetést a zivatarokra vonatkozóan

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Hozzátették: estétől sem nyugodhatunk meg teljesen – éjszaka is előfordulhatnak további zivatarok.

Így alakulnak ki a zivataros gócok

Kedden már az ország több részén tombolt az ítéletidő heves zivatarok képében, a Köpönyeg.hu beszámolója szerint néhol jégeső is előfordult.

Felhőszakadásra is számítani kell Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. animációján pedig azt is láthatjuk, hogy hol, illetve hogyan alakulhatnak ki a következő órákban a záporos, zivataros gócok, melyek minden bizonnyal a Jászkunságot is érintik majd: