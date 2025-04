Ezért rajongott igazán Ferenc pápa – meglepő kedvenceiről meséltek a hozzá közel állók

Ferenc pápa kedvencei az ételek szempontjából nem csupán ízlést tükröztek, hanem mély lelki és kulturális kötődést is. A világ egyik legismertebb vallási vezetője nem a fényűző vacsorák híve volt, sokkal inkább a hazai ízek és a minőségi, szezonális alapanyagok emberközeli világa vonzotta. Rajongott például a membrillóért, a gnocchiért és a pizzáért, de az egyszerű falatok mögött mindig ott volt a hála, és az odafigyelés az étel készítői iránt.

Ferenc Pápa kedvencei közé tartozott többek között a pizza is

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Argentin reggelek, olasz vacsorák

A szentatya napjai korán kezdődtek – hajnali fél négykor már talpon volt, majd két órán keresztül imádkozott és misét tartott, mielőtt leült volna reggelizni. Reggelije egyszerű, de szimbolikus volt: frissen facsart narancslé, keksz vagy pirítós membrillóval – azaz birsalmasajttal, amely gyermekkora ízeit idézte vissza Buenos Airesből. Mellé sovány tejet ivott, néha kávét, mindig mértékkel.

A pizza, amit sosem ehetett nyugodtan

Bár Ferenc pápa szigorúan betartotta az orvosi tanácsokat, és kerülte a zsíros, nehéz ételeket, egyvalamiről sosem tudott igazán lemondani: a pizzáról. Egy interjúban elárulta, hogy legnagyobb vágya az volt, hogy egyszer „csendben beülhessen egy pizzériába, anélkül, hogy felismernék.” Születésnapját 2013-ban például egy 3 méteres pizzával ünnepelte meg.

Gnocchi, polenta, sajt – az asztal örömei

Ha tehette, a pápa a Castel Gandolfó-i nyári rezidencia kertjéből származó friss alapanyagokat fogyasztotta: zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, vajat és házi készítésű tésztát. Különösen szerette a gnocchit, bár orvosai azt tanácsolták neki, hogy mértékkel élvezze. Nem volt külön konyhája vagy séfje – gyakran az egyszerű személyzeti étkezdében evett együtt az alkalmazottakkal.

Édes élvezetek: alfajor és matétea

Dél-amerikai származása nemcsak az ízvilágban, hanem a desszertekben is visszaköszönt. Nagy kedvence volt az alfajor, a karamellkrémmel töltött, kókuszreszelékbe forgatott keksz, amit néha csokoládéba is mártanak.

Ferenc Pápa kedvencei: mértékletesség mindenek felett

Ferenc pápa egész életében kerülte a túlzásokat. Nem fogyasztott fűszeres vagy túl zsíros ételeket, kerülte az apró magvas gyümölcsöket is, amelyek emésztését nehezítették volna. A vizet kizárólag a Vatikánból hozatták számára, és a nátriumbevitelét is szigorúan kontrollálták. A mértékletes borfogyasztás azonban része maradt az életének – ahogy mondta, "Isten ajándéka ez is, csak tudni kell vele élni."