Hangosan ujjongtak a szolnoki belváros lakói, amikor kiderült a mentőakció eredménye

Fotó: Major Angéla

A pillanat, amit mindenki várt: visszatértek a gólyák, és vele a remény is

Az ÁVM Kft. által készített vasalap végül a helyére került, a természetes fészekbe visszakerültek a tojások is. A közösség lélegzetvisszafojtva figyelte, hogy vajon visszatérnek-e a gólyák? Este 19:30–kor az első gólya megjelent a fészek felett. Körözött, szemlélődött, majd leereszkedett. Rövid időn belül a másik madár is csatlakozott hozzá – 20 órakor már ketten ültek az új fészekben. A környékbeli lakók örömkönnyek között ujjongtak. A mesterséges gólyafészek Szolnokon nem csak egy madárcsaládnak adott új esélyt, hanem az embereknek is hitet, hogy közösen még a lehetetlen is lehetséges.