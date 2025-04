Egy ismeretlen írt a miklósi nőnek, hogy szörnyű dolgot tud a neten hirdetett kocsijáról

A kibontakozó használtautó-csalás megdöbbentette az eladót, amikor ismerősei és családja jelezték felé, hogy valaki visszaélt a hirdetésével. Ahogyan egyre több részletre derült fény, világossá vált, hogy egy összetett ügyről van szó, és félő, hogy többen is károsulttá válhattak.

A törökszentmiklósi hölgy járműve, mellyel a használtautó-csalást akarta elkövetni az ismeretlen személy

Fotó: Beküldött

Használtautó-csalás: elképesztő a módszer

Tóth-Tóvizi Fanni április 22-én kínálta eladásra fehér színű Skodáját. A hirdetéshez részletes leírást és számos fotót mellékelt, hogy az érdeklődők pontos képet kapjanak az autó állapotáról. Ekkor még nem gondolta azonban, hogy adataival később visszaélnek. Vasárnap délután érkezett a figyelmeztető jel.

– Vasárnap négy órakor írt egy úr, hogy tényleg megbontom-e az autómat. Vissza is kérdeztem, hogy ezt mégis miért tenném. Ekkor küldte el, hogy egy férfi bontásra árulja az autómat — mesélte Fanni, hogyan derült fény a csalásra, melyben a saját autóját egy ismeretlen férfi bontásra kínálta.

„Rögtön írtam neki, hogy vegye le a hirdetést”

Ezt követően sógora felvette a férfivel a kapcsolatot, és érdeklődött az autó kormánya iránt. A cél az volt, hogy kiderüljön valóban átverési szándékkal történt a fényképek felhasználása. A csaló válaszára nem kellett sokat várni, Fanni családtagjának 40 ezer forintért kínálta fel az alkatrészt, melynek postázását előre utalás után vállalta. Bár a személyes találkozó is szóba került, a csaló ezt nehezményezte.

– Amint megkaptam a képet, hogy bontásra kínálja az autómat, rögtön írtam neki, hogy vegye le a hirdetést. Az oldalon is jelentettem, de sajnos nem találtak akkor még ezzel problémát – tájékoztatta hírportálunkat a törökszentmiklósi hölgy, aki először az oldalon jelezte az átverést, de nem kapott segítséget.

Vélhetően hamis adatokkal regisztrált

Fanni ezután sem adta fel, több közösségi csoportban is megosztotta a csaló profilját és a hamis hirdetést, hogy másokat is figyelmeztessen. A bejegyzéseit látva később a hamis profilkép valódi tulajdonosa is jelentkezett. Kiderült, hogy a csaló más fényképével és vélhetően hamis adatokkal regisztrált a közösségi oldalra.