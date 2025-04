Megérte kivárni a jó időt, rengetegen voltak ma az Ormos Imre parkban tojászsetonra vadászva

Még harmatos volt a fű, mikor elkezdődött a húsvéti program az Ormos Imre parkban. Az esemény most már hagyománynak számít, és ahogy az elmúlt esztendőkben, idén is rengeteg család látogatott ki, hogy szép környezetben töltsön el egy vidám délelőttöt a gyerekekkel.

Sok családot vonzott a jó idő és a húsvéti program az Ormos Imre parkban.

Fotó: Nagy Balázs

A nagyobbakat is magával ragadta a húsvéti program az Ormos Imre parkban

Még azok a szülők is meglepődtek, akik kissé kételkedtek benne, hogy a kiskamasz korú gyermekeik élvezni fogják a húsvéti tojáskeresést. A program ugyanis nemcsak a kicsik, de a nagyobbak arcára is mosolyt csalt – a keresgéléssel járó izgalom minden korosztályt magával ragadott. Szolnok alapításának 950. évfordulója alkalmából pontosan 950 darab „tojás-zsetont” rejtettek el a parkban, szakaszosan, hogy a később érkezők se maradjanak ki az élményből. Így bőven volt ideje a szülőknek is egy kis lazításra, amíg a gyerekek tojás után kutattak.

A zsetonokat csokitojásra lehetett beváltani, de azok sem maradtak jutalom nélkül, akik inkább a szavak erejével próbálkoztak – egy kedves locsolóvers a mikrofonba, és máris mosolyogva nyújtották át a „helyi nyuszik” az ajándékot. Sokan vállalkoztak erre a feladatra is.