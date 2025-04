Mi történik? 51 perce

Nem találnak magyarázatot az autósok arra, amit egy szolnoki kereszteződésben láttak

A megszokottnál is körültekintőbbnek kell lenniük a szolnoki Ady Endre úton közlekedőknek. A közterületen több helyen is munkálatok zajlanak, ami megnehezíti az autósok dolgát. Akadnak, akik nem feltétlenül tartják be a Pozsonyi és Kápolna utaknál ideiglenes forgalmi rendet. De hogy is kell ott közlekedni?

Ideiglenes forgalmi rendet alakítottak ki Szolnok belvárosában, az Ady Endre–Pozsonyi–Kápolna utak kereszteződésében. Nagyon figyelmesnek kell annak lennie, aki ott autózik. Egy, a közösségi oldalon napokban megjelent, erre vonatkozó bejegyzés kisebb vitát váltott ki. Aztán valami kiderült... Ideiglenes forgalmi rendet alakítottak ki Szolnok belvárosában, az Ady Endre–Pozsonyi–Kápolna utak kereszteződésében. Hogy is van pontosan? Fotó:

Fotó: Nagy Balázs Munkálatok miatt ideiglenes forgalmi rend van érvényben – Ha valakinek nem tűnt volna még fel, az Ady Endre út, a Kápolna út és a Pozsonyi út kereszteződésében ideiglenes forgalmi rend van érvényben. Aminek értelmében az Ady Endre útról sem jobbra, sem balra nem lehet bekanyarodni a Pozsonyira, valamint a Kápolna útról szembe a Pozsonyira áthajtani tilos – írta egy autós a Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók elnevezésű csoportban. Hozzátette: erre két behajtani tilos tábla is felhívja a figyelmet. Vita alakult ki a bejegyzés alatt – Nem nagyon értem, hogy ha ki lehet jönni, miért nem lehet bemenni a Pozsonyira. A Pozsonyin akadálymentes a közlekedés, gondolom – reagált a bejegyzésre egy hölgy. Ez vitát robbantott ki, ám úgy tűnt, hogy a hozzászólók egyszerűen „csak elbeszélnek egymás mellett”. Jobbra lehet kanyarodni, balra viszont nem Hírportálunk munkatársa is járt a szóban forgó kereszteződésben. Tapasztalatunk szerint az Ady Endre útról le lehet hajtani jobbra a Pozsonyi útra. Ám érdemes figyelni, ugyanis a Pozsonyi úton érkezőknek a kereszteződéshez érve át kell térniük a bal oldali sávba, ahová a lekanyarodók is érkeznek. A poszt írója ezzel kapcsolatban kiegészítette bejegyzését: – U. i: Az Adyról jobbra, a Pozsonyira lehet kanyarodni – írta. Az Adyról jobbra, a Pozsonyira lehet kanyarodni

Fotó: Nagy Balázs Az Ady Endre útról balra valóban nem lehet a Pozsonyi útra kanyarodni, ahogyan a Kápolna útról is tilos áthajtani szembe a Pozsonyi út felé. Érdemes tehát nagyon körültekintően autózni ebben a kereszteződésben. A napokban személyautó ütközött egy autóbusszal, ami alaposan megakasztotta az egyébként is korlátozott forgalmú útszakaszt.

