Reszkető, zokogó gyerekek rohantak szüleikhez a fegyverneki tóparton, rettenetes dolgot láttak

A fegyverneki tó maga a csend és nyugalom: csicsergő madarak, gyönyörű környezet – ideális hely a horgászathoz, vagy egy kellemes családi hétvégéhez, ahol végre kiszakadhat az ember a városi zajból. Ezt az idillt robbantja darabjaira az illegális crossmotorozás Fegyverneken.

A horgászat maga a csend és nyugalom. Ebbe rondít bele az illegális crossmotorozás Fegyverneken...

Amikor fizetsz a csendért, de körülötted harsog a sok decibel

A Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza halászati hasznosítója a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény. Itt található az a holtág, ahová többen a kikapcsolódás, a csend és a béke élményéért váltanak napijegyet.

A parton végigfutó közút azonban a helyi crossmotorosok kedvelt gyakorlópályájává vált, és aki hallott már crossmotort, az tudja, milyen decibelek szabadulnak el, mikor jobban „odahúz” nekik a motoros.

Mint halászati hasznosítók, erre sajnos semmilyen jogkörünk nincs, hogy egy közúton tiltsuk a motorozást

– avatta be hírportálunkat a részletekbe Faragó Attila, az Fegyverneki Városüzemeltetés halászati ügyintézője.

Teljesen érthető a horgászok felháborodása, hiszen ezek porolnak, zajosak. De ez szerintem nem kifejezetten fegyverneki jelenség, több helyről is hallottam már ilyen problémát. De ez ügyben a rendőrség tudna felvilágosítást adni.

A bömbölő crossmotorok miatt nem csak a pecázás csendes öröme illan el, de a közös családi időtöltés is rémálomba csaphat át. Volt, aki azt írta, hogy a kisgyerekek sírógörcsöt kaptak, úgy megijedtek a hirtelen feltűnő, elvágtató motoroktól, az óriási zajhatástól.

Faragó Attila még hozzátette, hogy azért motorosok között is vannak különbségek: van aki tiszteletben tartja a horgászok és a horgásztó körül pihenők nyugalmát, és normálisan, lehetőségekhez képest csendben közlekedik mellettük.

Tényleg zajlik illegális crossmotorozás Fegyverneken?

A crossmotorozásra nem csak közlekedési, hanem természetvédelmi és területhasználati szabályozások is vonatkoznak, melyeket sokan nem ismernek vagy figyelmen kívül hagynak. A horgásztó környéke nem számít természetvédelmi területnek, de vannak szabályok, amelyeket a motorosoknak így is be kellene tartaniuk.

A crossmotor egy zárt pályára való sporteszköz, tehát mint ilyen, azzal nem lehet kijönni a közútra. A földút a közlekedésünknek a színtere, tehát annak, aki a földúton közlekedik, pont olyan kondíciókkal kell, hogy bírjon, mintha a város közepén menne a műúton. Azzal a motorral lehet részt venni a közlekedésben, ami a közlekedésre alkalmas. Vannak ilyenek a crossmotorok között is, de azok, akik tipikusan csak „csapatni” akarnak egyet a susnyásban, a legtöbb ilyen motor nem alkalmas a közlekedésre.

– tudtuk meg Nagy Jánostól, aki hivatásos járművezető szakoktatóként válaszolt kérdéseinkre.