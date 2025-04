Rengetegen elmentek az elhagyatott ceglédi kisboltnál, mégsem vették észre, mi zajlik ott

Óriási mennyiségű ruha, használt autógumik, rossz hűtőszekrény, és még egy kiskutya teteme is megtalálható azon a ceglédi illegális hulladéklerakón, amely a 21-es és 22-es dűlő közötti területen, a volt kisbolttól alig száz méterre fekszik. A szemétkupac még a dűlőútról is jól látható, a környéken élők pedig egyre kétségbeesettebben figyelik, ahogy a helyzet folyamatosan romlik.

A ceglédi illegális hulladéklerakó látványa sokkoló

Az illegális hulladéklerakóra egy környéken élő férfi hívta fel a figyelmet

A környék egyik tanyájának tulajdonosa kereste fel a Ceglédi Városi Televíziót a környezetszennyezés miatt. A férfi elmondta, hogy mostanra már elviselhetetlenné vált a helyzet.

– Mivel ez már a dűlőútról is messziről látszik, nagyon furcsa, hogy idáig senkinek nem tűnt fel – nyilatkozott a tanya tulajdonosa, hogy a felfoghatatlan mennyiségű és összetételű hulladék nehezen nem észrevehető. Hozzátette azt is, hogy a borzalmas látvány mellett az orrfacsaró bűz is jelentősen kihat a környék lakosaira, de van egy ennél is nagyobb probléma.

– Az hogy szemét van és büdös, az csak egy dolog. Ez közegészségügyi szempontból is kitett, mert rengeteg patkány van itt. A tanyám nem messze van innen, és már ott is küzdünk ellenük – fogalmazott a férfi, aki arról is beszélt, hogy a bűzt nem csak a szemét okozza, ugyanis a közelben rendszeresen égetik a hulladékot, például műanyagot, gumikat és ruhaneműket is. Ilyenkor az Ugyer egyébként tiszta levegője mérgezővé válik.

Rengeteg nehezen lebomló anyag található a ceglédi illegális hulladéklerakóban

A férfi jelezte a problémát az önkormányzat felé is

A közeli tanya tulajdonosa a városrész önkormányzati képviselőjét, Szlovák Mátyást is megkereste, aki arról tájékoztatott, hogy a megfelelő helyre eljut a segítségkérés, tehát a probléma megszüntetésén a város vezetése dolgozik.

A képviselőt a Ceglédi Városi Televízió is megkereste, akiket arról tájékoztatott, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása önkormányzati feladat, azonban ebben az ügyben akadnak nehézségek. A szemétkupac ugyanis nem közterületen van, így az önkormányzat hatásköre korlátozott. A felszámoláshoz hosszadalmas hatósági eljárás szükséges, de az első lépéseket már megtették, és igyekeznek a lehető leghamarabb felszámolni a lerakót.