Ijedten rohantak be az ittas locsolkodók a miklósi kocsmába, nagyon rossz hírt hoztak

Imbolygó emberek, vagy kóválygó kerékpárosok? Legyen szó bármelyik jelenségről, szinte biztos, hogy már mindenki tapasztalta legalább az egyiket. Megkeresésünkre két törökszentmiklósi söröző tulajdonos beszámolt tapasztalatairól, hogy melyik esettel találkoztak gyakrabban munkásságuk alatt, hiszen egyébként az ittas biciklizés hasonlóan szabálysértő, mint volán mögé ülni.

Két törökszentmiklósi kocsmárost kérdeztünk az ittas biciklizés gyakoriságáról

Az ittas biciklizés kérdése

Nem kérdéses, hogy alkoholos befolyásoltság alatt nem biztonságos forgalomba menni még biciklivel sem. Egyetlen rossz mozdulat, egy bukkanó, és a reakcióidő lassulása révén könnyen okozhatnak hatalmas problémát a részeg kerékpárosok. Ennek ellenére kevés ember mondhatja el magáról, hogy ő bizony még nem látott szlalomozó biciklist. De mi a tapasztalat a gyakorlatban? Gácsi Ildikó, az egykori Piroska Söröző tulajdonosa, és Tóth János Csaba, a mostani Malom Söröző üzemeltetője megosztották a helyi szokásokat és bevett módszereket.

— Húsvétkor Törökszentmiklósnál a Csala tónál mindig áll rendőrautó, reggel nyolc órától szinte délig ott figyelnek. Ilyenkor jellemzően szondáztatnak — mesélte János a helyi ellenőrzésekről tapasztaltakat. Hozzátette, hogy náluk ez már tavaly is megszokott volt, hogy alkoholfogyasztás után a vendégek már nem ülnek biciklire, inkább csak tolják azt hazáig, nehogy megbírságolják őket. Gácsi Ildikó, az egykori ikonikus Piroska Söröző tulajdonosa is hasonló esetekről számolt be.

— Miután megkapta egy-két vendég a büntetést, ezért annak híre ment. Onnantól kezdve ezzel nem szórakoztak. Volt, hogy otthagyták a sörözőben a kerékpárjukat, és másnap visszajöttek érte. Sőt, volt hátul egy kis hely, oda betoltuk a bicikliket — fejtette ki Ildikó a sörözőjében tapasztaltakat, miszerint vendégeik számára lehetőség nyílt arra, hogy ne az utcán hagyják a kerékpárokat éjszakára, és legtöbbször így is tettek.

A két tulajdonos tapasztalatából kiderült, hogy Törökszentmiklóson gyakori a közúti ellenőrzés, ami nem csak az autósokat érinti. A kerékpárral közlekedőket is igazoltatják a hatóságok, és ellenőrzik véralkoholszintjüket. Amennyiben a szonda sípol, a biciklisek is hasonló szankciókban részesülhetnek, ezért a városban kifejezetten figyelnek erre a lakosok, legalábbis a sörözőbe járó vendégek mindenképp erről tanúskodnak.