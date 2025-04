Rendkívüli megoldás: egyedülálló technológiával újítják fel a vízvezetéket a szolnoki Ady Endre úton

A projektet a Nemzeti Vízművek Zrt. leányvállalata, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. valósítja meg az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Mint megtudtuk, az 1967-ben lefektetett, 500 milliméter átmérőjű azbesztcement vízvezeték mára elavult és anyagfáradás jeleit mutatja, így szükségessé vált az ivóvíz-gerincvezeték felújítása Szolnokon. A munkálatok még idén befejeződhetnek.

Az ivóvíz-gerincvezeték felújítására hatalmas szüksége van Szolnoknak, melyről V. Németh Zsolt államtitkár, dr. Kállai Mária parlamenti képviselő, Szalay Ferenc miniszteri biztos, Haranghy Csaba, a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatója, valamint Winkler Tamás, a Tiszamenti Regionális Vízművek vezérigazgatója tájékoztatta a lakosságot

Fotó: Mészáros János

Az érintett vezetékek korszerűsítésére hatalmas igény van

A sajtótájékoztatót dr. Kállai Mária nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket, és hangsúlyozta a munkálatok fontosságát. Megköszönte a szakemberek eddig elvégzett munkáját, valamint a helyi lakosok együttműködését és türelmét. Hozzátette azt is, hogy a beruházás láthatóan valós igényeken alapul, hiszen rendre történt csőtörés, amelyet a vízművek szakemberei minden esetben gyorsan igyekeztek elhárítani, de a forgalmas gerincúton ez fennakadásokat jelentett.

– Ez a program a dr. Kronberg János úttól az Ady Endre út végéig az ivóvízvezeték cseréjét jelenti, és a víztorony feltöltését szolgáló csővezeték kiépítését is magába foglalja. Biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben ez egy örömteli dolog lesz, hiszen félpályát újraburkol a kivitelező cég, tehát magasabb minőségben lehet majd közlekedni az Ady Endre úton – vette át a szót Szalay Ferenc miniszteri biztos, aki arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a felújítás nem csak az ivóvízellátást teszi biztonságosabbá, hanem a víztornyot felöltő cső kiépítését is, valamint az útburkolat minőségének javítását is magában foglalja.

Az elavult technológia jeleit a legtöbb szolnoki lakos megtapasztalhatta már, hiszen az elöregedett csővezetéken gyakoriak voltak a meghibásodások, és az ezekből adódó útfelbontások is.

Az ivóvízellátás biztonságának fenntartása, és a város nagyforgalmú útjának többszöri felbontása miatt kialakuló forgalmi akadályok megelőzése érdekében született meg a döntés a beruházásról, melynek értéke 450 millió forint.

– A vezeték életkora és az akkori felhasznált anyag, az azbesztcement okán is cserére szorult már ez a vezetékszakasz, hiszen gyakran akadtak problémák, csőtörések, szivárgások és ebből adódó víz- és forgalomkorlátozások. Ezért is döntött úgy az Energiaügyi Minisztérium, hogy 450 millió forintos támogatással lehetőséget biztosít a teljes szakasz megújítására – emelte ki V. Németh Zsolt vízgazdálkodási államtitkár az állami támogatás szükségességét. Hozzátette, hogy egy különleges technológiával valósul meg a kivitelezés.