Új irányok és erős közösség: évet értékelt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége 2024-ben is elkötelezetten dolgozott a helyi gazdatársadalom tájékoztatásáért és megerősítéséért – hangzott el a rendezvényen. A szervezet munkája középpontjába az alkalmazkodást és az összefogást állította.

Gyűlést tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége Törökszentmiklóson

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége 2024-ben kiemelt figyelmet fordított az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére, valamint a gazdálkodók számára nyújtott lehetőségek bemutatására. A „Kiutak” rendezvénysorozat keretében négy helyszínen – Jászberényben, Szolnokon, Mezőtúron és Karcagon – tartottak szakmai fórumokat, melyeken a résztvevők a klímaváltozás, vetésszerkezet-váltás és értékesítési kilátások kérdéseit járhatták körül.

Erről is szó esett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége gyűlésén

A pénteki gyűlésen szó esett:

a zöldség- és gyümölcstermesztés újragondolásáról az öntözés figyelembevételével;

a „Vizet a tájba” program lehetőségeinek bővítéséről;

új növényfajták termesztésének bevezetéséről;

a fiatal gazdák és női tagozatok szerepvállalásának erősítéséről;

a gazdák tájékoztatásáról, támogatási és fejlesztési lehetőségeikről.

A 2024-es év során számos jelentős eseményt is szerveztek: részt vettek a Kevi Juhászfesztiválon, a Karcagi Birkafőző Fesztiválon, a Jászapáti Aratóversenyen és a szolnoki Pelikán Kupán is. Emellett sikeresen lezajlott a Kárpát-medencei Gazdaasszony Találkozó és a „Magyarok Kenyere” program is, amelynek keretében több településen tartottak búzaszentelőket, kenyérünnepeket és lisztosztó rendezvényeket.

Az újonnan alakult gazdakörök is bemutatkoztak:

Tisza-tavi Gazdakör (Tiszaszőlős – elnök: Soltész András);

Abádszalóki Gazdakör (elnök: Nagy József);

Tiszaroffi Gazdakör (elnök: Tarkó László);

Újszászi Gazdakör (elnök: Kovács Zoltán);

Nagykunsági Ifjú Gazdák Egyesülete (Karcag – elnök: Szabó Zoltán);

Jászapáti Fiatal Gazdák Gazdaköre.

Elhangzott: a szervezet vezetése továbbra is kiemelt feladatként kezeli az állategészségügyi háttér fejlesztését, valamint a gazdák szakmai informálását és érdekképviseletét. A vezetőség hálás a falugazdászok, önkormányzatok és civil szervezetek aktív közreműködéséért. Hozzátették: 2025-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége továbbra is számít minden gazdatárs aktív részvételére és támogatására – különösen a következő búzagyűjtési programban.