Két halálos baleset történt Jászberény határában, esély sem volt a túlélésre

Emelkedett a lopások, csalások száma

A grémium megtárgyalta és elfogadta a város közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló rendőrségi beszámolót is, melyet Glodics Ádám Zsolt rendőr őrnagy, a Jászberény Rendőrkapitányság megbízott vezetője szóban kiegészített. Hangsúlyozta: a bűnmegelőzés napjainkban előtérbe kell, hogy kerüljön, mert emelkedett a bűncselekmények száma. Jászberény közigazgatási területén 2024-ben 24 százalékkal növekedett a regisztrált bűncselekmények száma. Amíg 2023-ban 450, addig 2024-ben 559 bűncselekményt rögzítettek.

A rendőrségi statisztika szerint a közterületen elkövetett bűncselekmények száma Jászberényben csökkenést mutat:

2023-ban 124,

míg 2024-ben 95 ilyen jellegű bűncselekményt vettek nyilvántartásba.

A 14 kiemelt bűncselekmény kategóriájában 16 százalékos növekedés tapasztalható: 2023-ban 314, 2024-ben 365 bűncselekményt regisztráltak. Továbbra is a lopások száma dominál, 26 százalékos emelkedést mutat. Ezen belül a lakásbetörések száma is emelkedett, mivel 2023-ban 11, 2024-ben 24 lakásbetörést történt a városban.

Csalás miatt is többen fordultak tavaly a rendőrséghez: míg 2023-ban 58, addig egy évvel később 66 esetet regisztráltak. Ezen belül az online térben elkövetett csalások száma 39-ről 60-ra emelkedett.

A Jászberényi Rendőrkapitányságon az összes bűncselekményt tekintve a nyomozáseredményességi mutató 2024-ben 49,7%-os volt, amely az előző évhez (60,4%) képest 10,7 százalékponttal csökkent. A beszámolóban elemezték többek között a közlekedésbiztonsági helyzetet is. A közúti balesetekkel kapcsolatban megtudtuk, hogy tavaly 25 személyi sérüléses baleset történt Jászberény területén, eggyel kevesebb, mint az azt megelőző évben. Ebből 13 lakott területen belül következett be. Míg 2023. évben halálos közlekedési baleset nem történt, addig 2024. évben lakott területen kívül 2 ilyen esemény következett be. Ittasan okozott személyi sérüléses balesetet nem regisztráltak.