Kritikus helyzetbe sodorhatja a jászsági gazdákat is Ukrajna uniós csatlakozása

– Az Európai Uniót átitató neoliberális gondolkozásban nem látom azt az alap értékrendet, amelyre építkezni lehet. Mindig azt hallottam a szüleimtől, hogy ha egy ház alapja nem jó, nem megfelelő minőségű, akkor az a ház soha nem lesz tartós. Egyébként ezt látom a Tisza Pártban is – jegyezte meg dr. Juhász Hajnalka. A KDNP alelnöke felhívta a figyelmet Ukrajna uniós csatlakozásának veszélyeire és kockázataira is. A kormány elindította a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazást, mely nemcsak Ukrajna EU-tagságáról szól, hanem Magyarország jövőjéről is.

Ehhez kapcsolódóan Pócs János országgyűlési képviselő elmondta, hogy óriási veszélyt jelent a háborúban álló ország uniós csatlakozása, ezért azt kéri mindenkitől, töltse ki és küldje vissza a szavazólapot, hogy ne a magyar emberek feje felett döntsenek Ukrajna EU-tagságáról. Ennek mezőgazdasági, élelmiszerbiztonsági és munkaerőpiaci kockázatairól is részletesen beszélt a kormánypárti politikus.

Az elhangzottakból kiderült, hogy a magyar gazdák kritikus helyzetbe kerülhetnek, hiszen Ukrajnával mintegy 40 millió hektárral bővülne az Európai Unió mezőgazdasági földterülete. Ez pedig átalakítaná a földalapú támogatások rendszerét, így a magyar gazdák elveszítenék a földterület alapján járó támogatásokat. A beszélgetés végén a kormánypárti politikusok a résztvevők kérdéseire is válaszoltak.