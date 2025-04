Kiadták a figyelmeztetést, a gazdák és a biztosítók is a legrosszabb forgatókönyvre készülnek a Jászkunságban

Nem éppen nyugodt, tavaszi időre számíthatunk a következő napokban. A HungaroMet friss jelentése szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében komoly esély van jégeső kialakulására, ezért sárga figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzések szerint a légköri instabilitás és a gyorsan mozgó zivatarfelhők különösen kedveznek a jégszemek kialakulásának, ami akár károkat is okozhat.

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Komoly károkat okozhat a jégeső

A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a napos idő ellenére hirtelen, heves zivatarok és jégeső is érkezhet, főként a délutáni és esti órákban. Az utóbbi napokban már több térségből is jelentettek kisebb jégveréseket, de az időjárási modellek szerint most nagyobb kiterjedésű, intenzívebb zivatarokkal kell számolni.