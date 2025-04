Kezdődik a tavaszi tombolás – jégeső és orkán erejű szél jöhet csütörtökön

A legfrissebb figyelmeztető előrejelzés szerint csütörtökön délutántól délnyugat felől érkezik zivataros rendszer Magyarország fölé, amely estére a középső országrészt is elérheti. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére is sárga figyelmeztetést adott ki, mivel a jégeső mellett intenzív záporok, erős széllökések is várhatók.

Akár 2 centis jégeső is hullhat csütörtök este vármegyénkben

Forrás: met.hu

Komoly eséllyel érkezhet jégeső a jászkunságba is

A zivatarok környezetében viharos, akár 90 km/órát meghaladó széllökések, villámlás, valamint helyenként akár 2 centiméter átmérőjű jégdarabok is kialakulhatnak. A heves zivatarokat intenzív csapadék is kísérheti, egyes helyeken akár 25 millimétert meghaladó mennyiségben.