Nemcsak ünnepeltek, hanem a lehetőségekről is szó esett a karcagi összejövetelen – galériával

A Karcagi Nagykun Gazdakör 2024-es tevékenységéről, a Magyarok Kenyere Programról, a „Vizet a tájba” programban való karcagi részvételről és a gazdáknak szervezett előadásokról, szakmai napokról és a kör gazdálkodásáról Hubai Imre Csaba elnök szólt.

A vízgazdálkodás jelentőségéről Békési István, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője beszélt a Karcagi Nagykun Gazdakör rendezvényén

Fotó: Daróczi Erzsébet

Felidézték a múltak a Karcagi Nagykun Gazdakör közgyűlésén

A Karcagi Nagykun Gazdakör 1993 őszén, 32 éves alakult meg – derül ki Elek György karcagi helytörténész kutatásai alapján készült tanulmányból, amelyet a közgyűlésen Mile Bernadett olvasott fel.

Széchenyi István kezdeményezésére 1827-ben megalakult a Pesti Kaszinó, amelynek mintájára rövid időn belül a Nagykunságban is elindultak az első társaságok. 1830-ban Kisújszálláson kaszinó, majd az 1840-es években Jászberényben, Túrkevén, Törökszentmiklóson kaszinó, Kisújszálláson olvasótársaság, Mezőtúron olvasóegylet működött gazdálkodókkal, kereskedőkkel, és iparosokkal. 1830-ban alakult meg a Nagykun kerület legnépesebb városában a Karczagi Olvasó Társaság. Az olvasókörök, úri kaszinók, egyesületek közösségei az egész társadalmat felölelték, volt, amikor harmincnál is több működött. Önálló gazdakörnek egészen az '50-es évekig nem voltak nyomai. 1993-ban, a rendszerváltás után megalakult a Karcagi Nagykun Gazdakör 47 fővel a Csokonai könyvtárban, később a tagság 71 főre növekedett, most 54 taggal végzi munkáját – hangzott el.