Sosem látott fotókról derült ki, kik jártak a szolnoki Tisza Szállóban – galériával és videóval

Hetek óta lázban tartja a város lakóit a hír, mely szerint ismét eladó a legendás szolnoki Tisza Szálló és Gyógyfürdő. Hogy mennyit is jelent az épület az itt lakók számára, jól példázza az, hogy a közösségi oldalon már csoport is szerveződik a szálló megvásárlására. A mai fiatalok azonban bizonyára értetlenül állnak ez előtt a nosztalgikus rajongás előtt, hiszen az elmúlt éveben legfeljebb a Kis Tiszában zajlott az élet hosszabb-rövidebb ideig, maga a szálloda se vendégeket nem fogadott, se rendezvényeknek nem adott otthont. Legutóbbi podcastünkben azonban volt szerencsénk beszélgetni Papp György „Gyuri bácsi”-val, aki a Tisza Szálló egykori műszaki szakembere, szerelője, mindenese volt majd’ 3 évtizeden keresztül. Ő nem csupán szemtanúja volt a szálló aranykorának és hanyatlásának, de hobbijának, a fotózásnak és videózásnak köszönhetően gazdag gyűjteménnyel is rendelkezik a szálló mindennapjairól. A régi képek a Tisza Szállóról és Gyuri bácsi elbeszélései olyan időutazásra invitálja a kedves olvasót, melynek során megelevenednek előttünk egy letűnt kor zsongó mindennapjai, fényűző rendezvényei és különleges, híres vendégei.

Régi képek a Tisza Szállóról: élőzene, pezsgés, jó hangulat - csak egy átlagos hétvége

Fotó: Papp György

Képek a Tisza Szállóról: mozgalmas hétköznapok, különleges hétvégék

A 70-es évek elején járunk, amikor a 28 szobás szálló vendégeinek kényelméről, szórakoztatásáról majd 100 alkalmazott gondoskodott. A takarítóknak köszönhetően szó szerint padlótól a csillárig ragyogott minden, szobalányok szorgoskodtak, pincérek lesték a vendégek minden kívánságát, a szakácsok keze alatt sistergett a munka, az irodisták, a segédmunkások mind azért voltak, hogy az ott megszálló vendégek felejthetetlen kiszolgálásban részesüljenek. A szálló cukrászműhelyében Horváth Bandi bácsi főcukrász saját „találmányaival” kápráztatta el a vendégeket.

Az ő nevéhez fűződik:

a Frutti,

a Mambo,

a Hamburgi,

a Tisza krémes sütemény,

amiket sehol máshol nem lehetett kapni.

A manapság üresen álló kerthelyiségből ökörsütés illata lengte be a Tisza-partot, a szálló saját, négyfős zenekara pedig nem csak a pazar vacsorához, hanem a tánchoz is szolgáltatta a muzsikát. A zenei élmény változatosságáról is gondoskodtak: négy zenekar váltotta egymást évente, hogy a vendégsereg sose unjon rá a repertoárra – avat be minket Gyuri bácsi a szálló kulisszatitkaiba.