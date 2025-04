Elégedetlenek a munkatempóval, de azonosították a mezőtúri kerékpárút legnagyobb ellenségét

A kerékpárút Mezőtúron fontos része annak a közlekedésfejlesztési programnak, amely hosszú távon könnyebbé és biztonságosabbá tenné a bringások mindennapjait. Bár számos beruházás jól halad, akadnak olyan fejlesztések Mezőtúron, amelyek jelenleg nehézségekbe ütköznek – ilyen például a kerékpárút Puskin úti szakasza, a Vásár út és a Bajcsi-Zsilinszky út között.

Lassan épül a kerékpárút Mezőtúron, a legnagyobb ellenség az időjárás

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az itt tapasztalt csúszások egyik fő oka az elmúlt hetek csapadékos időjárása volt, amely jelentősen visszavetette az altalaj stabilitását. A kivitelező – a Szolnok Aszfalt Kft. – az altalajcserét végezte, amikor a föld megázott, így a tömörség nem volt megfelelő a következő rétegek ráépítéséhez. A műszaki ellenőr ezért helyesen úgy döntött, hogy leállítja a munkát, elkerülendő a jövőbeni süllyedéseket, vagy akár az út beszakadását. A városvezetés azonban jelezte: a kivitelezővel folyamatosak az egyeztetések, és a jó idő beköszöntével hamarosan folytatódhat a kerékpárút építése.

Mikor lesz kész a kerékpárút Mezőtúron?

A legfrissebb információk szerint a hét második felében újraindulhatnak a munkálatok, mivel a reggeli mérések biztató eredményeket hoztak. A kivitelezés ezzel párhuzamosan érinti a járdaépítést is, valamint a csapadékvíz-elvezetés kialakítása is folyamatban van. Emellett a balesetmentes közlekedés érdekében néhány útban lévő fa kitermelésére is sor került.

Összességében azt tudom elmondani, hogy mi magunk sem vagyunk elégedettek a kerékpárút jelenlegi állapotával és az ütemezésnek az előre nem haladásával, éppen ezért még egyszer szeretném megerősíteni: arra kértük a kivitelezőt, hogy mielőbb, amint a mérési adatok megfelelőek, - és a mai napon végre ezt már jó hírként tudom elmondani - folytassa a kerékpárútnak az építését, hogy mielőbb elkészülhessen ez a szakasz is, és mielőbb birtokba vehessék a mezőtúri kerékpárások, amit jogosan kérnek már hosszú ideje ezen szakaszt érintően.

– fejtette ki videójában Szűcs Dániel polgármester közösségi oldalán, ahol folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az éppen zajló fejlesztésekről.