Egy esély lenne a miklósi fantomok elfogására, de az az érintett lakótól nagy bátorságot igényel

Sokkoló látvány fogadta a gazdákat húsvétvasárnap reggel: ismét történt egy véres kutyatámadás Törökszentmiklóson. Ezúttal is baromfikat téptek szét, és most még egy anyanyúl is áldozatául esett a vérengző négylábúaknak. Meddig mehet ez így tovább? Ki a felelős ezért?

Újabb kutyatámadás Törökszentmiklóson. Még mindig nem sikerült beazonosítani az elkövető gyilkos ebeket

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Mit lehet tenni, hogy ne legyen több kutyatámadás Törökszentmiklóson?

Kis túlzással nem telik el úgy hónap, hogy a közösségi oldal törökszentmiklósi csoportjába valaki ne tenne fel képet széttépett tyúkokról, kecskékről vagy éppen nyulakról. Legutóbb a település I. számú választókerületének képviselője, Kovács Attila sietett egy károsult segítségére. Kérdésünkre akkor elmondta: mindent megtesznek, hogy megoldják a problémát.

Fantomokat üldöznek – az állatotthon tehetetlen

A kommentszekcióban többen számonkérték a helyi állatotthont is, hogy miért nem cselekszik az ügyben. Megkeresésünkre egy kollégájuk – aki már 15 éve foglalkozik a helyi kóbor kutyák elhelyezésével és gazdásításával – elmondta: ha nem tudják, „kit” üldöznek, akkor teljesen tehetetlenek.

Az tudjuk, hogy nyilvánvalóan több kutyáról lehet szó. Hiába a szemtanúk leírása, azok alapján is nehéz beazonosítani egy „barnásvörös” vagy „sárga” kutyát. A befogásuk pedig még élvefogó csapdával is gyakorlatilag lehetetlen. Kiszámíthatatlanul, városszerte járnak-kelnek és okoznak kárt – így nehéz úgy kihelyezni egy csapdát, hogy az tényleg elfogja a valódi bűnösöket.

A helyiek segítsége és bátorsága is jelenthetne megoldást.

Ha csak nem csukja rájuk valaki a kertkaput és nem tartja őket bent, tehetetlenek vagyunk

– mondta a törökszentmiklósi menhely munkatársa.

Mi történik velük, ha végre befogják őket?

Hogy mi történik az állatokkal, ha sikerül őket elfogni, az még kérdéses. Ha bizonyítottan a gyilkos kutyák közül hoznak be egyet, annak gazdásítása valószínűleg nehézségekbe ütközne. Más esetben – ha „csak úgy” bekerül egy kóbor kutya – a szokásos protokoll vonatkozik rá: az orvosi vizsgálatok, kötelező oltások után igyekeznek új otthont találni neki.

A menhely egyébként teljes kapacitással működik. Ahogy elvisznek egy kutyát, máris érkezik helyette másik – a településen ugyanis rengeteg a csavargó négylábú.