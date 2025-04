Az egyik kutya kötéllel a nyakán rohant be a miklósi telepre, aztán elkezdődött a mészárlás

Tovább folytatódik a kutyatámadások sorozata Törökszentmiklóson – ezúttal húsvét vasárnap történt a legújabb eset, melyben egy anyanyulat is széttéptek a betörő ebek. A városban korábban már beszámoltunk hasonló esetekről, most pedig újabb tragikus történet borzolja a kedélyeket. A kutyatámadás Törökszentmiklóson egyre inkább közüggyé válik.

Anyanyulat öltek az ebek. A kutyatámadás Törökszentmiklóson egyre többször fordul elő

A kutyatámadás Törökszentmiklóson húsvéti vérengzésbe csapott át

Kovácsné Dóda Edit mesélte el az eset részleteit, amely vasárnap hajnalban történt a Herman Ottó utca és Hársfás sarok közelében található telephelyükön. – Mérhetetlenül szomorú vagyok. Az éjszaka történt… Két barnás, vöröses kutya, egyikük nyakán kötél volt, még láttuk is őket, ahogy kimennek a telepről. A látvány, ami fogadott bennünket, leírhatatlan – mesélte még mindig szomorú hangon Edit.

Editék évekkel ezelőtt kezdtek el kecskéket tartani a városközpont közeli zöldterületi telephelyükön, hogy azok természetes módon gondoskodjanak a fűnyírásról. Azóta tartanak nyulakat és tyúkokat is. Viszont nem ez volt az első vérengzés, amit át kellett élniük. – Pár éve öt kutya rontott be hozzánk, a kecskéinket vették célba. Akkor megerősítettük a kerítést. Most viszont ott jutottak be, ahol a tyúkok ki szoktak járni egy kis résen, azt rágták ki, tépték szét annyira, hogy beférjenek.

A tyúkok teteme még nem hűlt ki, amikor megérkeztek a telep tulajdonosai

A nyulak közül az anyanyúl esett áldozatul, akit a fiaztató ládából szaggattak ki. A tyúkok közül mindössze kettő élte túl a támadást. – Amikor fél nyolckor megérkeztünk, a két kutya akkor rohant el. Az egyikükön kötél volt, annyit még láttunk, hogy dingó jellegűek. A tetemek még melegek voltak, nem voltak megdermedve. Három tyúkot nekünk kellett elaltatni, annyira szenvedtek. Tollak, tetemek mindenütt, egyszerűen borzasztó volt – mondta megtörten.

A történtek ismét rávilágítanak arra, mennyire sürgető a kóbor kutyák problémájának megoldása Törökszentmiklóson. A lakosok nemcsak a haszonállataik, hanem saját biztonságuk miatt is egyre inkább aggódnak.