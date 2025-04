Újabb borzasztó pusztítás rázta meg a miklósiakat, szörnyű látvány tárult a gazdák elé

Kutyatámadás Törökszentmiklóson. Nem először fordul már elő. Az idei évben ez a sokadik olyan eset, amikor ismeretlen kutyák „törtek be” egy udvarra és rendeztek vérfürdőt. 2024-ben is történt hasonló eset, de idén a károk még súlyosabbak. A legfrissebb összesítés szerint már közel 90 baromfit pusztítottak el az ebek a térségben.

Kutyatámadás Törökszentmiklóson: Idén már a harmadik alkalommal öltek szárnyasokat

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A település I. számú választókerületének képviselője, Kovács Attila közösségi oldalán tette közzé a fotókat és intézett felhívást a lakosok felé:

Szeretnék megkérni mindenkit akik a Hársfás-Ady-Berzsenyi utca között laknak, hogy ha, és amennyiben van utcára néző kamerájuk, a hajnali 2 és 3 közötti időt nézzék már vissza, hátha találunk értékelhető információt.

Újabb kutyatámadás Törökszentmiklóson – már keresik a felelősöket

Az állatok beazonosítása azért is lenne fontos – magyarázta el az önkormányzati képviselő, mert amennyiben gazdás állatokról van szó, úgy a kár megtérítése az ő felelősségük. Nem kizárt azonban, hogy kóbor kutyák állnak az eset mögött. Ilyenkor nincs arra mód, hogy a biztosító megtérítse a kárt, így ebben az esetben csak a közösségi összefogás segíthet. Kovács Attila ez ügyben is megtette az első lépéseket: ő maga rögtön felajánlott 20 db 3 hetes kettőshasznú csirkét.

Szerencsére – ahogy a képviselő elmondta – ezen a környéken valódi összefogás tapasztalható, a lakók figyelnek egymásra, támogatják a másikat. Így hamar érkezett még segítség: egy felajánló a képviselő 20 kiscsirkéje mellett még 5 darabot kifizet, illetve 20 darab new hampshire tojást is felajánlottak. Így a néni összesen 45 csirkét fog kapni. A képviselő arra is kérte a közösséget, hogy aki teheti, az indító és nevelőtáp költségébe segítsen be, ezzel is tovább enyhítve az érintett veszteségét.

A baromfiudvar pusztítása súlyos érzelmi és anyagi veszteséget jelent a gazdák számára. Az elszenvedett kárt lehet ugyan mérsékelni, de az eset kapcsán átélt trauma mélyebb nyomot hagy az érintettekben. A néni számára nemcsak a mindennapi megélhetés része volt a baromfiudvar – képzeljük el, milyen érzés lehet arra érkezni az udvarba, hogy széttépett, véres tetemek hevernek szerteszét. Pedig mint megtudtuk, a másfél méter magas kerítés teljesen stabil volt és a szárnyasok is be voltak zárva. A tettes kutyák minden bizonnyal átugrották a kerítést, a dróthálót pedig láthatóan széttépték majd úgy jutottak be a tyúkok közé és álltak neki a vérengzésnek.