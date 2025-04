Különlegesek, egyediek és értékesek, és ezt Kisújszálláson be is bizonyították – galériával

Tizedik alkalommal rendezte meg szerdán a kisújszállási Vigadóban a Kádas György EGYMI a „Más-Nap” című rendezvényét.

Tizedik alkalommal rendezték meg a kisújszállási Vigadóban a „Más-Nap” érzékenyítő programot

Fotó: Daróczi Erzsébet

A megjelenteket Tatár Jánosné főigazgató köszöntötte. Mint elhangzott, a „Más-Nap” egy társadalmi érzékenyítő rendezvény, amely a fogyatékos gyermekek elfogadásáról és értékeik bemutatásáról szól. A nap során az iskolásaik olyan produkciókat mutatnak be, amelyek által meggyőződhet mindenki arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeknek is vannak olyan képességeik, készségeik, amely által értékessé, egyedivé válhatnak, így a „Más-Nap” szemléletformáló is.