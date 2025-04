Tömeg, extra kocsik, meglepő napok, ilyen lesz a MÁV húsvéti menetrendje

A húsvéti hosszú hétvégére és a tavaszi iskolai szünetre megerősített járműkapacitással készül a MÁV-csoport - olvasható tájékoztatójukban. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy időben váltsák meg jegyüket, mert az elővételes vásárlások alapján pontosabban tudják megtervezni, hol és mikor van szükség több kocsira vagy járaterősítésre. A MÁV húsvéti menetrend rugalmasan alkalmazkodik az előzetes jegyvásárlásokhoz.

A MÁV húsvéti menetrendje alkalmazkodik a közlekedők igényeihez

Forrás: Illusztáció/Shutterstock

„Válts jegyet előre, magadnak és másoknak is segítesz!” – üzeni a MÁV-csoport. Az előzetes jegyvásárlási adatok alapján a társaság ott tudja bevetni a többletjárműveket, ahol az utasforgalom ezt valóban indokolja. Ez nemcsak a saját utazást teszi kiszámíthatóbbá, de a többi utasét is segíti.

A jegy.mav.hu online felületen, valamint a MÁV és MÁV+ applikációkban gyorsan és kényelmesen megvásárolhatók a menetjegyek, és a rendszer azt is mutatja, mely vonatokon mennyi szabad hely van – így könnyebb eldönteni, melyik járat a legkedvezőbb választás. Az applikációban már a helyközi autóbuszos jegyek is elérhetők, így teljes útvonalak is tervezhetők egyetlen felületen.

Ezeken az InterCity járatokon lehet sűrítésekre számítani

A telítettebb reggeli és délutáni időszakokban – különösen az ünnepi forgalom idején – a MÁV több kocsival közlekedteti az InterCity szerelvényeket. Az alábbi viszonylatokon biztosan számítani lehet járaterősítésre:

Budapest–Debrecen–Nyíregyháza (Nyírség IC)

Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest (Tokaj IC)

Budapest–Békéscsaba (Békés IC)

Budapest–Cegléd–Szeged (Napfény IC)

Budapest–Nagykanizsa (Tópart IC)

Budapest–Keszthely (Balaton IC)

Budapest–Pécs (Mecsek IC)

A vasúttársaság a lehetőségekhez mérten további kocsikat is forgalomba állít, ha az utasforgalom indokolja, és rendelkezésre áll elég jármű. Amennyiben az InterCity járatokon nincs elérhető hely, a MÁV azt javasolja, hogy az utasok személyvonatokat vegyenek igénybe az adott viszonylaton.

Így alakul a vonatközlekedés menetrendje húsvétkor

április 17. (szerda): a pénteki közlekedési rend szerint

április 18. (csütörtök): a szombati közlekedési rend szerint

április 19–20. (szombat–vasárnap): ünnepnapi közlekedési rend

április 21. (hétfő, húsvéthétfő): a vasárnapi közlekedési rend szerint

április 22. (kedd) és onnantól: munkanapi közlekedési rend

Bár az április 17-én kezdődő iskolai tavaszi szünet nem befolyásolja a vasúti menetrendet, a MÁV-csoport előre jelzi, hogy április 26-án és 27-én, a szünidő végéhez közeledve várhatóan megnövekszik az utasforgalom.