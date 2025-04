Egy felismerhetetlen, egyre erősödő hang hallatszott egy szolnoki kukából, ijedten nyitották ki

Vajon miket dobnak az utcai kukákba az emberek? Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen, nem oda illő dolgok kerültek már elő a szolnoki közterületi hulladékgyűjtőkből. Érdekes történeteket hallhattunk az illetékesektől.

Olykor furcsa tárgyak is kerülnek a közterületi hulladékgyűjtő edényekbe. Utánajártunk, hogy a szolnokiak miket dobnak az utcai kukákba

Forrás: MW Archív

– A közterületi hulladékgyűjtő edényekbe, vagyis a városban, parkokban, utcákon elhelyezett kukákba elsősorban olyan kis mennyiségű, útközben keletkező, vegyes hulladékot szoktak kidobni, ami nem újrahasznosítható. Így például elhasznált papír zsebkendő vagy ételmaradékos csomagolás. Ezek elég gyakoriak Szolnokon is, havonta nagyjából 9-10 tonna ilyen jellegű hulladékot gyűjtünk be vármegyeszékhely területén – mondta el a témával kapcsolatban elöljáróban az NHSZ Szolnok sajtószóvivője.

Megdöbbentő, miket dobnak az utcai kukákba az emberek

Molnár Lajos kiemelte: a megszokott hulladékok között találtak már nem egy furcsa tárgyat, ami határozottan nem a kukákba való.

– Kollégáink találtak már kidobott tankönyvet. A kötetről később kiderült, hogy heccből dobták ki valakinek az osztálytársai, de végül visszakerült a tulajdonoshoz. Egy zacskóban heverő, véletlenül kidobott plüssmacira is akadtak már munkatársaink, a kedves kis figurának sajnos nem leltük meg a gazdáját – számolt be néhány esetről a sajtószóvivő, aki egy még furcsább sztorira is emlékezett.

A szóvivő egy igazán különleges esetről is beszámolt, amikor gyanakodva nyitották ki a hulladékgyűjtő fedelét.

– Volt, hogy egy telefon kezdett csörögni épp az ürítéskor. Kiderült, hogy véletlenül pottyant bele és a gazdája kereste, ő tárcsázta a saját számát. Szerencsés véletlen, hogy meglett – mutatott rá Molnár Lajos.

Elmondása szerint gyakran kerülnek a kukákba használati tárgyak, így például törött napszemüveg, hajkefe, öngyújtó, de akár félig nyitott, törött esernyő vagy éppen szakadt táska, vagy éppen fél pár cipő.

A veszélyes- és elektronikai hulladéknak nincs ott helye

Mint megtudtuk, sok mindent nem lehet a közterületi kukákba dobni. Így senki ne vigye oda az otthoni háztartási hulladékát szemeteszsákban, és ne dobjunk bele a kukába– mert tilos – elektronikai és veszélyes hulladékot, mint például elemet, különböző festékmaradványokat, gyógyszereket. Ahogyan nagyobb lomoktól (például: törött szék, autógumi) se úgy szabaduljunk meg, hogy a kukába vagy mellé tesszük.