Veszélyes lehet! Ezért jelenthetnek egészségügyi kockázatot a műhúsok

Hamarosan elfogadja az Országgyűlés a műhúsok betiltásáról szóló törvényt. Erről is kérdeztük a karcagi származású dr. Fazekas Sándort, Magyarország egykori agrárminiszterét.

Veszélyesek lehetnek a műélelmiszerek, a műhúsok – véli dr. Fazekas Sándor

– Végre a Parlamentben is foglalkoznak a műhús kérdésével. Milyen intézkedésekre számít?

– A tervezet szerint ezekre a felesleges, adalékanyagokkal és hormonokkal kezelt mesterséges élelmiszerekre nincs szükség. Nem ismerjük, milyen hatással lehetnek az emberek egészségére! Ellátási szempontból sem indokolt az előállításuk, hiszen valójában van elég ennivaló, sőt, példátlan mértékű az élelmiszerpazarlás! Az emberiség ma annyi ennivalót dob ki, amennyi egymilliárd ember ellátására lenne elég. A műhús betiltásának megszegése hatósági eljárásokat vonhat majd maga után.

Ilyenek lehetnek például büntetés, elkobzás, gyártás megtiltása és más hivatali retorziók.

Egészségügyi kockázatot jelentenek a műhúsok?

– A műhúsok előállításánál milyen garanciák vannak a vírus- és baktérium fertőzés kivédésére?

– Véleményem szerint a műhúsok – és minden más mesterséges ennivaló – egészségügyi kockázatot jelentenek. A hagyományos élelmiszerek termelésénél és feldolgozásánál már évtizedek alatt kialakult és szigorúan betartatott előírások védenek bennünket, fogyasztókat. A műhúsoknál az előállítási módok nem ismertek, a gyártók a sejtszaporítást, az alkalmazott labor technológiát üzleti titokként kezelik. A mesterséges élelmiszerek, műhúsok fokozottan ki vannak téve a baktérium- és vírusfertőzésnek, hiszen nem valódi, immunrendszerrel rendelkező, az evolúció próbáját már kiállt élőlények feldolgozásával készülnek.

– A külföldi alapanyagok esetében fennáll a GMO-használat veszélye. Meg lehet ezt akadályozni?

– A GMO-mentes felirat az élelmiszereken segít abban, hogy eligazodjunk a boltok kínálatában. A magyar hatóságok is folyamatosan ellenőrzik, hogy ne kerülhessen be a hazai üzletekbe GMO-s ennivaló. A műhúsok betiltásának egyik fontos indoka, hogy azok olyan sejtek szaporításával készülnek, amelyekről gyakran kiderül, hogy bizonyos „genetikai útmutatást” is kapnak. Ez is nyomós érv a tiltás mellett.