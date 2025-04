Több mint száz kutya lepte el az abonyi Parkerdőt

Az Abonyban megrendezett nemzetközi boxer kiállítás rendkívüli sikerekkel zárult, ugyanis százkét kutya érkezett a rangos eseményre. A négylábú kedvencek zsűri előtt mutattak be különféle gyakorlatokat, és versenyeztek egymással április 13-án, tudhattuk meg Pető Zsolt, a város polgármesterének bejegyzéséből.

Abony adott otthont a nemzetközi boxer kiállításnak

Fotó: Beküldött / Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Nemzetközi boxer kiállítás Abonyban

Az országban mindössze két alkalommal rendezik meg a neves kiállítást évente, melyből most az egyik az abonyi Parkerdőben zajlott, korábban pedig a Mikes-tó volt a rendezvény helyszíne. A kiállításra érkeztek Spanyolországból, Romániából, Horvátországból, Szlovákiából és Olaszországból is kutyáikkal, tehát valóban egy nemzetközi eseményről számolhatnak be a szervezők. A résztvevőket finom falatokkal vendégelték meg a rendezők, ugyanis délben marhagulyással kínálták a jelenlévőket.

— Gratulálunk a rendezvény szervezőinek és köszönjük nekik, hogy nálunk rendezik meg ezt a remek kiállítást, mely egyben verseny is — zárta sorait Pető Zsolt közösségi oldalán, amiben megköszönte, hogy a város adhatott otthont a neves kiállításnak, és gratulált a szervezőknek.