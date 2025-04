A milliós álomfizetés nem is lehetetlen a mai fiataloknak

E-sport: hobbi vagy hivatás?

Nagyon izgalmas volt a Nyugat-Magyarországi E-sport Egyesület standja is, ahol virtuális hokit lehetett kipróbálni. Mint megtudtuk, ez egy bevált módszer a hoki játékosok edzésére, ami jelentősen növelheti a hatékonyságukat és sikerességüket a való életben is. Ez csak egyike az e-sportban rejlő számos lehetőségnek, hiszen ez a terület itthon is egyre dinamikusabban fejlődik. Egyre több profi csapat, verseny és támogató jelenik meg, így már nemcsak szórakozás, valódi sportként, sőt, karrierként is tekintenek rá. Nemzetközi szinten millió dolláros nyereményalapokkal zajlanak a versenyek, de már a hazai ligákban is több százezer forintos díjazásra számíthatnak a legjobbak.

Virtuális hokival fejlesztik a játékosokat "pályán kívül". Ez is kipróbálhatták a látogatók.

Fotó: Nagy Balazs

Baj ha sokat gépezik a gyerek?

Az expo legnagyobb tanulsága a szülők számára az, hogy ne a tiltás és az elutasítás legyen az eszközünk, ha „kocka” a gyermek. A legfontosabb, hogy közösen alakítsunk ki egy egészséges keretet a játékidőre és tanuljuk meg felismerni a „gépezésben” rejlő lehetőségeket. Ki tudja? Ami ma csak időtöltésnek tűnik, lehet hogy egy jól jövedelmező karrier lehetőségét rejti magában. S mivel ez a jelenség ma már ugyanolyan kiirthatatlan, mint ahogy a tv-nézés és az internetezés, sokkal jobban járunk ha nem csak elfogadással, de valódi (meg)értéssel is fordulunk a jelenség felé.