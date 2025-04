Vége a találgatásoknak: megszólalt a rollerbalesetet szenvedett fiú édesapja

Összefoglalónkban összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit.

Sokkolta a várost a rolleres baleset Szolnokon. Egy emberként aggódtak a fiú életéért – összefoglaló

Fotó: Nagy Balázs

Megszólalt a rollerbalesetet szenvedett szolnoki fiatal édesapja, rendkívüli hírt közölt – összefoglaló

Szinte egész Szolnok aggódott a csütörtökön rollerbalesetet szenvedett fiúért, főleg miután mentőhelikoptert is hívtak a helyszínre. A rolleres baleset Szolnokon sokakat megérintett, miközben a közösségi médiát elárasztották a félinformációk, és olykor a vad találgatások is. Hírportálunknak azonban most megszólalt a fiú édesapja, tiszta vizet öntve a pohárba a tinédzser állapotáról, és a baleset körülményeiről is.

Satuféket nyomtak az autósok, amikor a sötétben valami hirtelen felbukkant előttük a ladányi főúton

Ezen az útszakaszon fényes nappal is volt már példa halálos kimenetelű balesetre. Az éjszakai sötétben csoda, hogy túlélte a két személy.

Fotó: Fotó: Nagy Balázs

Teljesen kivilágítatlanul sétálgatott két személy a 3227-es úton – csoda, hogy életben maradtak.

Kritikus helyzetbe sodorhatja a jászsági gazdákat is Ukrajna uniós csatlakozása

Dr. Juhász Hajnalka volt a Jászberényi Polgári Est vendége csütörtökön az Aranysas Rendezvényházban. A KDNP alelnökével, frakcióvezető-helyettesével Pócs János országgyűlési képviselő beszélgetett többek között Ukrajna uniós csatlakozásának kockázatairól

Fotó: Pesti József

Aktuális közéleti témákkal folytatódott a Kereszténydemokrata Néppárt jászberényi szervezetének programsorozata április 24-én, csütörtökön este az Aranysas Rendezvényházban. A Jászberényi Polgári Est vendége ezúttal dr. Juhász Hajnalka volt. A KDNP alelnöke, frakcióvezető-helyettese felhívta a hallgatóság figyelmét Ukrajna uniós csatlakozásának veszélyeire és a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás jelentőségére.

Rejtélyes, furcsa kinézetű állatok keltek ki a tojásokból egy jászsági farmon

Burst Attila hírportálunknak megmutatta a különleges fekete tyúkfajta, az Ayam Cemani világos tojását

Fotó: Pesti József

Birodalma ékességei között van az Indonéziából származó fekete tyúkfajta, az Ayam Cemani, melynek minden porcikája fekete. A világ egyik legdrágább és legérdekesebb baromfijának tartják, hazájában is nagy misztikum, titokzatosság övezi. Sokan találgatják: vajon a vére és a tojása is fekete?

Rengetegen nyeregbe pattantak a rendhagyó szolnoki kerékpáros rendezvényen – videóval, galériával

A túrán résztvevők a Tiszai hajósok terén készülődtek az indulásra

Fotó: Mészáros János

Különleges kerékpártúrára várták az érdeklődőket szombaton Szolnokon.

Minden idők legelképesztőbb tudományos kutatása látott napvilágot a Jászságról

„Tudományos kutatásra” hivatkozva rendezik meg a jászberényi sörivó versenyt május elsején

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A Jászság Tudományos Sörfogyasztási Intézetének (JTSI) meglepő kutatási eredményeit közölték a minap a Jászberényi Kulturális Programok közösségi oldalán. Dr. Habzó Béla vezető kutató ajánlásával hirdették meg a majálist színesítő sörivó versenyt, mely jelentősen hozzájárul a térség sörfogyasztási szokásainak tanulmányozásához.