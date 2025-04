Meghökkentő részletek bukkantak fel a fotókon, amiket egy szolnoki iskolában készítettek – galériával

Szakmai kihívás napja címmel immár harmadik alkalommal szervezett vármegyei rendészeti csapatversenyt a Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola a Rendészet és közszolgálat ágazatban tanulóknak.

Harmadik alkalommal rendezték meg Szolnokon a Szakmai kihívás napját

Fotó: Mészáros János

Az izgalmas és látványos feladatok teljesítése mellett az iskola összes szakmacsoportjában tanulók is bemutatták felkészültségüket. Különleges sminkeket és frizurákat varázsoltak az alkalmi modellekre, de terveztek ruhákat és kiegészítőket is. A fotós tanulók természetesen mindent megörökítettek, még a legapróbb, legmeghökkentőbb részleteket is.