Fordulat Szolnokon: ennek a bejelentésnek rengetegen örülnek majd!

Vízre fel, Szolnok! Június 1-től szeptember végéig újra működésbe lépnek a vármegyeszékhely legnépszerűbb szökőkútjai! A forró nyári napokat nemcsak a fagyi és az árnyék teszi elviselhetőbbé, hanem a látványos, hűsítő vízjátékok is, melyek idén is visszatérnek a megszokott helyszínekre – jelentették be a város hivatalos Facebook-oldalán.

Megérkezett a nagy bejelentés! Újra üzembe helyezik Szolnok néhány szökőkútját, így például a Kossuth térit is

Fotó: Fotó: Mészáros János/archív

Idén is pompázhatunk majd Szolnok szökőkútjainál a nyári melegben

A sokakat elszomorító korábbi bejelentéssel ellentétben például a Kossuth téri szökőkút minden este fényekben pompázva ejti ámulatba a sétálókat – a nyári estéken ez a látvány kihagyhatatlan lesz! A Verseghy park „Békás„ szökőkútja pedig újra vízzel töltve várja a pihenni vágyókat. De ne feledkezzünk meg a Zounok ispán szobor közelében lévő vízjátékról, illetve a Tiszai hajósok terén álló Tiszavirág szökőkútról sem – ezek is teljes pompájukban működnek idén nyáron. A háttérben persze ott vannak azok is, akik mindezt lehetővé teszik: köszönet illeti az SZVÜ munkatársait, akik gondoskodnak róla, hogy a víz időben és látványosan törjön a magasba.

Szóval készítsük a kamerát és csobbanjunk bele a szolnoki nyárba!