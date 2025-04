Kiderült: Szolnok ezen részein kábítószereznek leginkább, három gócpontot is megneveztek

Két nehéz anyagról is dönteniük kellett csütörtöki testületi ülésükön a szolnoki képviselőknek. Az egyik a szolnoki droghelyzet, a másik pedig a gyermekvédelem volt.

A szolnoki droghelyzet is terítéken volt a szolnoki közgyűlés pénteki ülésén

Fotó: Nagy Balázs

A város 2025-2030 közötti drogellenes stratégiájának és cselekvési tervének megvitatásán Zornánszki Ildikó, a polgármesteri hivatal egészség- és családügyi osztályának vezetője elmondta, 2003 óta van drogstratégiája a megyeszékhelynek, a kábítószer elleni harcban pedig hosszú évek óta jól együttműködnek a helyi szervezetek. Hozzátette, a városi drogstratégia mindig igazodott a központi iránymutatáshoz.

Töreki András, a Fidesz frakcióvezetője a napirend kapcsán elmondta, februárban kinevezték a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztost. Ennek kapcsán érdeklődött, milyen változások történtek ennek nyomán Szolnokon.

Szolnoki droghelyzet: három városrész fertőzött leginkább

Fürj János alezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője elmondta, látszanak a jelei a városban is DELTA Programnak, az abban meghatározott eszközöket jónak, hatásosnak tartja. Kérdésre közölte azt is, Szolnoknak három része érintett leginkább kábítószer-fogyasztással: a Széchenyi városrész, a vasútállomás környéke és a Tisza-part. Ezeket a területeket tájékoztatása szerint folyamatosan ellenőrzik, emellett a készenléti rendőrök is járőröznek Szolnokon. Kiemelte, a kapitányság hetente tart drogellenes razziákat Szolnokon és környékén.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelésére vonatkozó előterjesztés tárgyalásán Gyuricza-Vincze Ildikó, a polgármesteri hivatal szociális és integrációs osztályának vezetője arról szólt, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók együttműködésben tudják ellátni feladatukat Szolnokon. E munkában a rendőrségtől is nagy segítséget kapnak.

A közgyűlés támogatta az előterjesztéseket.