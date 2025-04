Példátlan hírt kapott a közgyűlés: kirúgta magát a Szolnok TV vezetője

Megtárgyalta a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésén a város cégeit érintő döntéseket is.

Ritkán hallható mondatok is elhangzottak a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésén

Fotó: Nagy Balázs

Döntött a városi cégekről a szolnoki közgyűlés

A testület jóváhagyta az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2024-es gazdálkodásáról szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A felszólalók egyöntetűen méltatták a társaság munkáját.

Mint ahogy megszavazták a MUSZOL Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentését és tavalyi évre vonatkozó beszámolóját is. Fodor György ügyvezető igazgató az előterjesztés kapcsán megemlítette, hogy a 2024-es bérmegtakarításért „cserébe” nem volt megfelelő számú dolgozója a társaságnak, így munkatársaira sokszor többletteher hárult. Úgy értékelt, a munkát ennek fényében is jól végezték el. Hozzátette, tapasztalataik szerint a korábbi évtizedekben ültetett növények már nem bírják a klímát, ezért veszélybe kerülhet a város esztétikai szempontjából megszokott látképe. De gond szerinte az is, hogy az öntözőberendezéseket évente megrongálják.

„Csont nélkül” átment a testületen a Szolnoki Ipari Park és a Zöld Ház 2024-es gazdálkodásáról szóló beszámolója és utóbbi üzemeltetési terve. Akárcsak a Szolnoki Sportcentrum–Sportiskola tavalyi évi gazdálkodási beszámolója és közhasznúsági jelentése is.

„Ünneprontó leszek”

– Lehet, hogy kicsit ünneprontó leszek – fogalmazott helyet foglalva Torda Ferenc, a Szolnok Televízió vezérigazgatója. Elmondta, 25 éve dolgozik a Szolnok TV-nél, de ilyen nehéz helyzetet még sosem látott a televíziónál. A spórolás érdekében megszüntetett általa feleslegesnek ítélt szerződéseket, és felszámolta a marketing osztályt is.

Még saját magamat is kirúgtam a cégtől, hiszen korábban én is műsort vezettem

– fogalmazott Torda Ferenc.

A vezérigazgató kitért rá, óriási problémát jelent számukra, hogy havi egymillió forintos rezsiszámlát kell fizetniük. Valamint hogy az idei évi 100 millió forintos költségvetésből 45-öt már elköltöttek. Mindezek ellenére intézkedéseivel havi hárommillió forintos megtakarítást tudtak felmutatni, a műsorkészítés minősége nem csorbult, sőt, sok új műsort is terveznek – sorolta Torda Ferenc, hozzátéve, 15-20 millió forinttal kellene kisegíteni a fenntartó önkormányzatnak a televíziót ahhoz, hogy annak legyen jövője.