Különös állatok tűntek fel a szolnoki telken, melynek tulajdonosa nagy bejelentést tett

Úgy tűnik, áttörés született Szolnok egyik hosszú ideje elhanyagolt ingatlana kapcsán. A területrendezést követően akár újabb mérföldkőhöz is érhet a Tallinn városrész fejlesztése. A volt szovjet laktanya területén fekvő, több mint 3200 négyzetméteres úszótelek eddig parlagon hevert – most azonban közösségi összefogással megindultak a tisztítási munkálatok, és a tulajdonos is nyitottnak mutatkozik a jövőbeni fejlesztések iránt.

Ezzel a dzsungellel szállt harcba a Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület, hogy Tallinn városrész új esélyt kaphasson

Fotó: Ádám Csaba

A Tallinn városrész szürke zónája most új esélyt kaphat

A terület sorsa régóta foglalkoztatja a környéken élőket. A gondozatlan ingatlan nemcsak látványában rontotta a városrész összképét, de az elburjánzó gaz és a parlagfű a közegészségügyi szempontból is problémát jelentett. A Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület azonban most komoly lépést tett annak érdekében, hogy ez megváltozzon.

Ádám Csaba, az egyesület elnöke elmondta, hogy sikerült felvenniük a kapcsolatot a terület tulajdonosával, aki rendkívül nyitottan állt hozzájuk. Egyetértettek abban, hogy ez a telek óriási lehetőséget rejt – akár egy társasház is épülhetne itt, amely valóban szolgálná a városrészt és a helyiek érdekeit.

Az ingatlan 20 évvel ezelőtt került magánkézbe, és eredetileg sportcentrum építését tervezték ide, ám a beruházás forráshiány miatt meghiúsult. Azóta az ingatlan szinte teljesen kimaradt a környék rendezéséből – olyannyira, hogy az utóbbi években őzek is gyakran megjelentek a területen.

Most viszont új korszak kezdődhet: a tulajdonos egyértelművé tette, hogy megfelelő ajánlat esetén kész értékesíteni a telket, ami lehetőséget adhat arra, hogy a Tallinn városrész egy új, közösségi funkciót is betöltő fejlesztéssel gazdagodjon.