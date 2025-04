Világszenzáció: szolnoki tervezésű és gyártású kísérleti eszközöket küld a világűrbe Magyarország!

A HUNOR-program létrejöttét a magyar gazdaság is elősegítette. Magyarországon már most is közel 40 cég él részben vagy egészben űrtevékenységből. Számuk 2030-ra megháromszorozódhat. Magyarország űrstratégiájának célja, hogy az európai társakkal dinamikusan tudjon együtt növekedni.

Az emberes űrrepülések nem csak önmagukban értékesek, a kutatóűrhajós küldetésben résztvevő magyar űripari cégek, a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek a kifejlesztett eszközök és tudás révén „űripari referenciával” fognak rendelkezni, amely előfeltétele a világpiacra történő belépésnek. A kutatóűrhajós programjának megvalósításával szerzett nemzetközi tapasztalat jelentősen felértékeli Magyarországnak a nemzetközi űrversenyben betöltött szerepét, és szignifikáns versenyelőnyhöz juttathatja a közreműködő szektorokat.