Folytatódnak az útfelújítások Abonyban – koncepció alapján halad a munka

A település belterületi útjainak felújítása átgondolt, több évre szóló tervezés alapján indulhat el. Az útfelújítás Abony területén a város 220 utcáját érintő éves felmérésekre, műszaki dokumentációkra és költségbecslésekre épül. A hírt Abony város hivatalos oldala osztotta meg a lakossággal.

Az útfelújítás Abony belterületi utcáiban egységes koncepció szerint, több évre előre tervezve valósulhat meg

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Útfelújítás Abonyban: 32 utca felújításának terve készült el

Az ABOKOM Nonprofit Kft. és a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya évről-évre felméri a város belterületi közúthálózatának állapotát, melyből jelentés készül. A dokumentáció tartalmazza a szükségszerű felújítási és építési feladatokat is egyaránt. A jelentések figyelembevételével egyes választóterületek képviselői is fogalmaztak meg javaslatokat, és ezek alapján elkészült 32 utca felmérése, valamint műszaki, technológiai kivitelezési dokumentációja is az év elején. Több szempont alapján készült egy tervezet a felújítási sorrendről, melyet a képviselő-testület elfogadott. A felújítási és építési koncepció 2025-2029-ig tartó időszakra határozza meg a feladatokat. A városvezetésnek 2029-ig 330 millió forintot kell előteremteni a megvalósításhoz.

Az előttünk álló cél megvalósításához szükség van egy közös döntésen alapuló koncepcióra. Tervezhetővé teszi a feladatainkat, időben előkészíthetjük a beruházásokat, egy esetlegesen megjelenő pályázatra azonnal kész dokumentációval rendelkezünk és nem utolsó sorban a lakosság számára is nyilvánossá tehetjük a képviselői ciklusunk végéig kitűzött céljainkat

— fogalmazta meg Pető Zsolt, a város polgármestere, hozzátéve azt, hogy két utca kapcsán joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért nem szerepelnek a tervben.

A Mátyás király út tervei már korábban elkészültek, és állami beruházásban várják megépítését. A Nyírfa utca esete azonban ennél bonyolultabb, mert több jogi akadályt kell megszüntetni a tervezés előtt. Amíg a városvezetés dolgozik ezek elhárításán, addig az ABOKOM Nonprofit Kft. folytatja az útalap megerősítését.

Négy utca épülhet meg saját erőből

A koncepció elfogadását követően négy utca felújítása még idén elkezdődhet, amelyre az idei költségvetésben mintegy 40 millió forintot különített el a városvezetés. A tervezet szerint ez az összeg a meghatározott sorrend első négy utcájára felújítására elegendő. A kivitelező kiválasztását is megkezdték, és a szerződéskötésről várhatóan májusban dönthet a képviselő-testület, majd ezt követően a munkálatok júniusban kezdődhetnek el.