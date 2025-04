Pazar virágcsokrok, színes lufik és vidám diákok: ilyen volt a városi ballagás Szolnokon – videóval, galériával

Ha ballagás, akkor az ajándék sem maradhat el!

A ballagás minden fiatal életében meghatározó pillanat, és nemcsak az ünnepelt számára, hanem a család számára is. Az eseményhez kapcsolódó ajándékok ára széles skálán mozog, hiszen az ajándékozók gyakran olyan különleges meglepetésekkel készülnek, amelyek maradandó emlékeket hagynak. De vajon mennyit költenek a családok egy-egy ballagási ajándékra? Hírportálunk korábbi cikkében ennek a témának jártunk utána konkrét példákkal – egy ékszerbolti eladó és egy virágüzlet vezetője is mesélt a legextrémebb ballagási ajándékokokról.

A jövő héten kezdődő érettségi időszak előtt még egy hosszú hétvégéjük van, hogy magukban is lezárják azt a négy évet, tele volt tapasztalat szerzéssel, barátokkal, kalandokkal. Reméljük, hogy a nagy hajrá előtt lesz még lehetőségük egy kicsi feltöltődni, mert ami most vár rájuk, az még az elmúlt éveknél is meghatározóbb időszak lesz számukra...