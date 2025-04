Húsz méterrel tévesztette el a célt a szolnoki sofőr, ez lett a következménye

A Szolnok és környéke útinform csoportba került fel az a kép, amelyen jól látható, hogy egy fehér autó vezetője a piros jelzés ellenére majdnem a kereszteződés közepén állt meg a Temető utcánál, jócskán átlépve a záróvonalat. A fotót készítő gépjármű vezetője szabályosan állt meg, és körülbelül 20-30 méter volt a két autó között.

A szolnoki záróvonalon túl várakozó sofőr hatalmas figyelmet kapott egy helyi csoportban

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Miért veszélyes a záróvonal átlépése?

A közösségi médiában megosztott fotó rengeteg reakciót váltott ki. Volt, aki hozzászólásában azt fogalmazta meg, hogy egy nem helybélinek nehezen megítélhető az, hogy pontosan hol is kell megállni, mert a Temető utcai záróvonal kissé kopott.

— Abból csak sejthetné, hogy a kereszteződés közepén áll — reagált egy szolnoki lakos, aki szerint ha a felfestés már nem is teljesen látható, attól egyértelműnek kellene lennie, hogy a sofőr nem a kereszteződés közepén várakozik a zöld jelzésre. Mások úgy vélik, hogy az útszakaszra kihelyezett jelzőtáblákból világosan megállapítható a várakozás szabályos helye és formája.

A záróvonal átlépése a KRESZ alapján szigorúan tilos, és nem véletlenül. Ez a szabály nemcsak az adott sofőr, hanem a többi közlekedő biztonságát is védi. Egy kereszteződésnél különösen veszélyes lehet a megengedettnél előrébb gurulni, mert így akadályozhatják a másik irányból érkezőket, vagy balesetveszélyes helyzetet idézhetnek elő. Az ilyen szabályszegés pénzbírsággal is járhat, és balesetet is okozhat, így fontos kellő körültekintéssel vezetni, figyelve a táblák által diktált közlekedési rendet.