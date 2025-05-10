augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlemény

2025.05.10. 20:30

Fontos bejelentést tettek, ezeket a szolnoki utcák érintettek!

Címkék#karbantartás#OPUSZ TITÁSZ Zrt#áramszünet

Májusban több szolnoki utcában lesz ideiglenesen áramszünet.

Szoljon.hu
Fontos bejelentést tettek, ezeket a szolnoki utcák érintettek!

Szolnok több utcájában kell felkészülni az áramszünetre

Forrás: Facebook.com/Szolnok város hivatalos oldala

Szolnok város hivatalos oldala tette közzé az OPUS TITÁSZ Zrt. közleményét, amely szerint a szolgáltató az alábbi napokon és helyszíneken végez karbantartási munkálatokat a városban:

2025. május 21. (szerda) – 08:00 – 16:00

• Karinthy Frigyes utca 214. (Kosztolányi sarok, kamera)

• Kölcsey Ferenc utca: 1–25, 9000, 2, 2/A

• Juhász Gyula utca: 33–63, valamint 32, 36–68

• Stromfeld Aurél utca: 13–49/A, 38, 42–84

• Kosztolányi Dezső utca: teljes hosszában

2025. május 26. (hétfő) – 08:00 – 16:00

• Városmajor utca: 39–53

2025. május 29. (csütörtök) – 08:00 – 16:00

• Városmajor utca: 31 (Bölcsőde), 33, 35, 37, 39, 41, 43

• Rózsa utca: 1/b (Óvoda)

• Szegfű utca: teljes hosszában

• Telep utca: teljes hosszában

A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu