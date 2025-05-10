Fontos bejelentést tettek, ezeket a szolnoki utcák érintettek!

Szolnok város hivatalos oldala tette közzé az OPUS TITÁSZ Zrt. közleményét, amely szerint a szolgáltató az alábbi napokon és helyszíneken végez karbantartási munkálatokat a városban:

2025. május 21. (szerda) – 08:00 – 16:00

• Karinthy Frigyes utca 214. (Kosztolányi sarok, kamera)

• Kölcsey Ferenc utca: 1–25, 9000, 2, 2/A

• Juhász Gyula utca: 33–63, valamint 32, 36–68

• Stromfeld Aurél utca: 13–49/A, 38, 42–84

• Kosztolányi Dezső utca: teljes hosszában

2025. május 26. (hétfő) – 08:00 – 16:00

• Városmajor utca: 39–53

2025. május 29. (csütörtök) – 08:00 – 16:00

• Városmajor utca: 31 (Bölcsőde), 33, 35, 37, 39, 41, 43

• Rózsa utca: 1/b (Óvoda)

• Szegfű utca: teljes hosszában

• Telep utca: teljes hosszában

A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri.