2025.05.10. 20:30
Fontos bejelentést tettek, ezeket a szolnoki utcák érintettek!
Májusban több szolnoki utcában lesz ideiglenesen áramszünet.
Szolnok több utcájában kell felkészülni az áramszünetre
Forrás: Facebook.com/Szolnok város hivatalos oldala
Szolnok város hivatalos oldala tette közzé az OPUS TITÁSZ Zrt. közleményét, amely szerint a szolgáltató az alábbi napokon és helyszíneken végez karbantartási munkálatokat a városban:
2025. május 21. (szerda) – 08:00 – 16:00
• Karinthy Frigyes utca 214. (Kosztolányi sarok, kamera)
• Kölcsey Ferenc utca: 1–25, 9000, 2, 2/A
• Juhász Gyula utca: 33–63, valamint 32, 36–68
• Stromfeld Aurél utca: 13–49/A, 38, 42–84
• Kosztolányi Dezső utca: teljes hosszában
2025. május 26. (hétfő) – 08:00 – 16:00
• Városmajor utca: 39–53
2025. május 29. (csütörtök) – 08:00 – 16:00
• Városmajor utca: 31 (Bölcsőde), 33, 35, 37, 39, 41, 43
• Rózsa utca: 1/b (Óvoda)
• Szegfű utca: teljes hosszában
• Telep utca: teljes hosszában
A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri.
