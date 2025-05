Mérhetetlen dühöt érzett az anyját meglopó tolvaj iránt, radikális dolgot tett a szolnoki nő

Egy biciklilopás rázta meg a helyi közösséget, miután egy édesanya mindennapi közlekedéshez használt kerékpárját tulajdonították el. A jármű eltűnése komoly problémát okozott az érintett család számára.

A szolnoki biciklilopást egy bolt előtt követték el

Fotó: Illusztráció

Biciklilopás Szolnokon

Egy forgalmas bolt elől vitték el a kerékpárt, amely egy hölgy számára mindennapi közlekedése szempontjából volt nélkülözhetetlen. Az esetről kamerafelvétel készült. Az érintett nő gyermeke radikális lépésre szánta el magát, nyílt levelet írt a tolvajnak a Facebookon, az üzenetben úgy fogalmazott, hogy ismerik az elkövető személyét, és szeretnék elkerülni a hatóságok bevonását. Amennyiben az illető visszaszolgáltatja a biciklit, nem tesznek hivatalos lépéseket.

A család számára kiemelten fontos lenne a kerékpár visszakerülése, mivel a hölgy kizárólag így tudja intézni napi ügyeit.

Kamera rögzítette a tolvajt

Sajnos nemcsak Szolnokon, hanem Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei számos más településén is gondot okoznak a kerékpártolvajok. Egy emlékezetes esetről még márciusban számoltunk be hírportálunkon. Egy mezőtúri térfigyelő kamera rögzített egy megdöbbentő jelenetsort: egy kerékpártolvaj hosszasan próbálkozott végrehajtásával a vasútállomásnál. A vasútállomásnál történt az eset, amit egy térfigyelő kamera rögzített február 22-én. A felvételen egy szemérmetlen tolvaj látható, amint megpróbál meglovasítani egy kerékpárt a tárolóból. A videót nézve még mosolyoghatnának is a helyiek, de nincs hozzá kedvünk: ezek a dolgok már szinte a mindennapok részévé váltak több településen.

Az utcán fülelték le

Egy másik emlékezetes eset során pedig a helyi rendőr fülelt le egy tolvajt a lopott kétkerekűvel.

– Újszászi kollégán egy korábbról már ismert helyi lakost „új” kerékpárral látott tekerni a településen, ezért ellenőrizte. A férfi elszámoltatása során beismerte, hogy a kétkerekűt a vasútállomásról vitte el – tájékoztatta hírportálunkat a korábbi újszászi esettel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A vármegyei rendőrség szóvivőjétől megtudtuk, hogy míg ez az intézkedés zajlott, a sértett bejelentést tett a rendőrségen, hogy valaki ellopta a lezárt biciklijét. A sértett leírása és a férfinál lévő kerékpár adatai passzoltak, így gyorsan meg is lett a tulajdonosa. A sértett a bejelentés után egy órával boldogan tekerhetett haza járművével...

Vajon a fent említett szolnoki eset is ilyen happy enddel zárul? Hamarosan kiderül!