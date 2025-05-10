2025.05.10. 19:55
A szolnoki sofőrök nem tudták, mekkora baj történik, amikor a fekete autó vezetője letekerte az ablakot
Egy szokatlan manőver Szolnok belvárosában nemcsak a forgalmat borította fel, hanem kérdések sorát vetette fel a közúti agresszió határairól. A történtek nyomán újra reflektorfénybe került a büntetőfékezés jelensége és az, hogy milyen intézkedésekre számíthatnak az ilyen magatartást tanúsító sofőrök. A hatóságok válaszoltak a témában feltett legfontosabb kérdésekre.
Április 28-án, hétfő délelőtt Szolnok belvárosában egy szürke BMW sofőrje különösen szabálytalan manővert hajtott végre. A belső sávból nagy sebességgel vágott át a külsőbe egy másik jármű elé, majd a zöld jelzésnél indokolatlanul megállt, és csak a piros lámpánál hajtott tovább. A szándékos, provokatív viselkedés több közlekedőt is meglepett, és felvetette a kérdést, hogyan kezelhető az ilyen veszélyes agresszió az utakon, és miként reagálnak a hatóságok, ha valaki büntetőfékezéssel fenyeget másokat?
– Egyszer én is kerültem már hasonló helyzetbe – mesélte hírportálunknak egy szolnoki férfi. – Elém is bevágott egy fekete autó és büntetőfékezett a szolnoki belvárosban, de előtte még mellém hajtott, letekerte az ablakot és úgy szórta a szidalmakar a szabályosan haladó autók sofőrjeire.
A büntetőfékezés szabadságvesztéssel is járhat
A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság részletes tájékoztatást adott arról, hogy a büntetőfékezést elkövető sofőrök milyen szankciókkal nézhetnek szembe, amennyiben bizonyítottan szabályt sértettek. Hiszen a jelenség közúti veszélyeztetésnek minősül, amit a KRESZ szabályainak szándékos megszegésével teszik meg az elkövetők. Ez már bűncselekménynek minősül, és három év szabadságvesztés járhat érte.
Amennyiben viszont a vészhelyzet előidőzésén túl a cselekmények következtében súlyos, vagy maradandó sérülést, legrosszabb esetben halálos balesetet idéz elő az elkövető, akkor a büntetési tétel megnő.
A vészhelyzetet előidéző sofőrnek azzal kell számolnia, hogy az intézkedő rendőrök a helyszínen elveszik a jogosítványát. A további szankciókról viszont a bíróság hoz döntést, amelynek végkimenetele lehet egy határozott időre történő eltiltás járművezetéstől, vagy súlyosabb esetben akár végleges hatályú eltiltás is.
A rendőrség könnyedén megállapítja a szabálysértést
A büntetőfékezés megállapításához az eljárás során elengedhetetlen a cselekmény bizonyítása. Ennek érdekében a hatóság szakemberei begyűjtik a releváns személyi és tárgyi bizonyítékokat.
Ilyenek például:
- a tanúvallomások
- a fedélzeti kamerák felvételei
- a közterületi kamerák felvételei
Amennyiben az eset jellege indokolja, helyszíni szemlét is tartanak az intézkedő rendőrök, amely során további bizonyítékokat rögzíthetnek, mint például a féknyomok elhelyezkedését, azok hosszát és intenzitását.
A rendőrkapitányságtól megtudtuk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye illetékességi területén nem jellemző, hogy büntetőfékezés miatt eljárás indult volna.
A hatóságok szerepe a megelőzésben
A rendőrség rendszeres közúti ellenőrzésekkel igyekszik elősegíteni a közlekedési szabályok betartását, és ezáltal növelni a közlekedésbiztonságot.
Emellett a megelőzési munkatársaik is folyamatosan felhívják a figyelmet a veszélyes, szabályszegő magatartások súlyos következményeire:
- fórumokon
- tájékoztató előadásokon
- figyelemfelkeltő plakátokon
Mit tehet a vétlen autós?
A rendőrség nyomatékosan kéri az autósokat, hogy semmiképp ne válaszoljanak a provokációra.
Kerüljük a visszavágást, a demonstratív előzéseket, a villogást vagy a dudálást, mert ezek csak tovább fokozhatják a konfliktust. Ilyenkor a legfontosabb, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, és a biztonságos vezetésre koncentráljunk. Ha a forgalmi helyzet engedi, érdemes lassítani, növelni a követési távolságot, majd egy megfelelő helyen megállni és értesíteni a hatóságokat.
