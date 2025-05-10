A szolnoki sofőrök nem tudták, mekkora baj történik, amikor a fekete autó vezetője letekerte az ablakot

Április 28-án, hétfő délelőtt Szolnok belvárosában egy szürke BMW sofőrje különösen szabálytalan manővert hajtott végre. A belső sávból nagy sebességgel vágott át a külsőbe egy másik jármű elé, majd a zöld jelzésnél indokolatlanul megállt, és csak a piros lámpánál hajtott tovább. A szándékos, provokatív viselkedés több közlekedőt is meglepett, és felvetette a kérdést, hogyan kezelhető az ilyen veszélyes agresszió az utakon, és miként reagálnak a hatóságok, ha valaki büntetőfékezéssel fenyeget másokat?

– Egyszer én is kerültem már hasonló helyzetbe – mesélte hírportálunknak egy szolnoki férfi. – Elém is bevágott egy fekete autó és büntetőfékezett a szolnoki belvárosban, de előtte még mellém hajtott, letekerte az ablakot és úgy szórta a szidalmakar a szabályosan haladó autók sofőrjeire.



Sokan nem is gondolnák, hogy hány év szabadságvesztéssel jár a büntetőfékezés

Fotó: Getty Images.com / Forrás: Illusztráció

A büntetőfékezés szabadságvesztéssel is járhat

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság részletes tájékoztatást adott arról, hogy a büntetőfékezést elkövető sofőrök milyen szankciókkal nézhetnek szembe, amennyiben bizonyítottan szabályt sértettek. Hiszen a jelenség közúti veszélyeztetésnek minősül, amit a KRESZ szabályainak szándékos megszegésével teszik meg az elkövetők. Ez már bűncselekménynek minősül, és három év szabadságvesztés járhat érte.

Amennyiben viszont a vészhelyzet előidőzésén túl a cselekmények következtében súlyos, vagy maradandó sérülést, legrosszabb esetben halálos balesetet idéz elő az elkövető, akkor a büntetési tétel megnő.

A vészhelyzetet előidéző sofőrnek azzal kell számolnia, hogy az intézkedő rendőrök a helyszínen elveszik a jogosítványát. A további szankciókról viszont a bíróság hoz döntést, amelynek végkimenetele lehet egy határozott időre történő eltiltás járművezetéstől, vagy súlyosabb esetben akár végleges hatályú eltiltás is.

A rendőrség könnyedén megállapítja a szabálysértést

A büntetőfékezés megállapításához az eljárás során elengedhetetlen a cselekmény bizonyítása. Ennek érdekében a hatóság szakemberei begyűjtik a releváns személyi és tárgyi bizonyítékokat.