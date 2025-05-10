augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feszültség

2025.05.10. 19:55

A szolnoki sofőrök nem tudták, mekkora baj történik, amikor a fekete autó vezetője letekerte az ablakot

Címkék#féknyomok#sofőr#rendőr#jogosítvány#bizonyíték#kamera#szankciók

Egy szokatlan manőver Szolnok belvárosában nemcsak a forgalmat borította fel, hanem kérdések sorát vetette fel a közúti agresszió határairól. A történtek nyomán újra reflektorfénybe került a büntetőfékezés jelensége és az, hogy milyen intézkedésekre számíthatnak az ilyen magatartást tanúsító sofőrök. A hatóságok válaszoltak a témában feltett legfontosabb kérdésekre.

Szoljon.hu

Április 28-án, hétfő délelőtt Szolnok belvárosában egy szürke BMW sofőrje különösen szabálytalan manővert hajtott végre. A belső sávból nagy sebességgel vágott át a külsőbe egy másik jármű elé, majd a zöld jelzésnél indokolatlanul megállt, és csak a piros lámpánál hajtott tovább. A szándékos, provokatív viselkedés több közlekedőt is meglepett, és felvetette a kérdést, hogyan kezelhető az ilyen veszélyes agresszió az utakon, és miként reagálnak a hatóságok, ha valaki büntetőfékezéssel fenyeget másokat?

– Egyszer én is kerültem már hasonló helyzetbe – mesélte hírportálunknak egy szolnoki férfi. – Elém is bevágott egy fekete autó és büntetőfékezett a szolnoki belvárosban, de előtte még mellém hajtott, letekerte az ablakot és úgy szórta a szidalmakar a szabályosan haladó autók sofőrjeire.
 

büntetőfékezés
Sokan nem is gondolnák, hogy hány év szabadságvesztéssel jár a büntetőfékezés
Fotó: Getty Images.com / Forrás:  Illusztráció

A büntetőfékezés szabadságvesztéssel is járhat

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság részletes tájékoztatást adott arról, hogy a büntetőfékezést elkövető sofőrök milyen szankciókkal nézhetnek szembe, amennyiben bizonyítottan szabályt sértettek. Hiszen a jelenség közúti veszélyeztetésnek minősül, amit a KRESZ szabályainak szándékos megszegésével teszik meg az elkövetők. Ez már bűncselekménynek minősül, és három év szabadságvesztés járhat érte.

Amennyiben viszont a vészhelyzet előidőzésén túl a cselekmények következtében súlyos, vagy maradandó sérülést, legrosszabb esetben halálos balesetet idéz elő az elkövető, akkor a büntetési tétel megnő.

A vészhelyzetet előidéző sofőrnek azzal kell számolnia, hogy az intézkedő rendőrök a helyszínen elveszik a jogosítványát. A további szankciókról viszont a bíróság hoz döntést, amelynek végkimenetele lehet egy határozott időre történő eltiltás járművezetéstől, vagy súlyosabb esetben akár végleges hatályú eltiltás is.

A rendőrség könnyedén megállapítja a szabálysértést

A büntetőfékezés megállapításához az eljárás során elengedhetetlen a cselekmény bizonyítása. Ennek érdekében a hatóság szakemberei begyűjtik a releváns személyi és tárgyi bizonyítékokat. 

Ilyenek például:

  • a tanúvallomások
  • a fedélzeti kamerák felvételei
  • a közterületi kamerák felvételei

Amennyiben az eset jellege indokolja, helyszíni szemlét is tartanak az intézkedő rendőrök, amely során további bizonyítékokat rögzíthetnek, mint például a féknyomok elhelyezkedését, azok hosszát és intenzitását.

A rendőrkapitányságtól megtudtuk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye illetékességi területén nem jellemző, hogy büntetőfékezés miatt eljárás indult volna.

A hatóságok szerepe a megelőzésben

A rendőrség rendszeres közúti ellenőrzésekkel igyekszik elősegíteni a közlekedési szabályok betartását, és ezáltal növelni a közlekedésbiztonságot.

Emellett a megelőzési munkatársaik is folyamatosan felhívják a figyelmet a veszélyes, szabályszegő magatartások súlyos következményeire:

  • fórumokon
  • tájékoztató előadásokon
  • figyelemfelkeltő plakátokon

Mit tehet a vétlen autós?

A rendőrség nyomatékosan kéri az autósokat, hogy semmiképp ne válaszoljanak a provokációra.

Kerüljük a visszavágást, a demonstratív előzéseket, a villogást vagy a dudálást, mert ezek csak tovább fokozhatják a konfliktust. Ilyenkor a legfontosabb, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, és a biztonságos vezetésre koncentráljunk. Ha a forgalmi helyzet engedi, érdemes lassítani, növelni a követési távolságot, majd egy megfelelő helyen megállni és értesíteni a hatóságokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu