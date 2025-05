Micsoda forgatag! Hangulatjelentés a Tisza-parti szolnoki majálisról – videóval, galériával

Vattacukor és kürtöskalács illata szállt a levegőben

A gasztronómiai kínálat sem maradt el a hangulattól: kézműves sajtok és édességek, fánk, és természetesen az elmaradhatatlan kürtőskalács és vattacukor illata töltötte be a levegőt. A gyerekek kezében rózsaszín vattacukor pörgött-forgott a körhintával együtt. Voltak babakocsisok, kutyás családok, nyugdíjasok és fiatalok is, akik mind-mind megtalálták számukra kedvező programokat, és egy igazán kellemes családi élménnyel gazdagodhatnak a nap további részében is.

A négylábúak is élvezték a családi programokat

Fotó: Mészáros János

Délutáni programok

A kirakodóvásár kínálata mellett a színpadon sem áll meg a nyüzsgés. Folytatódik a tánc, majd azt követően zenei produkciókra számíthatnak a résztvevők. Színpadra lép a Party Arts’ok fél kettőtől, akiket Kozsó vált fel három órától. A késő délutáni órákban Balázs István műsorvezető és DJ gondoskodik a jókedvről. A népszerű Futni mentem című filmet vetítik a piknikmozi keretein belül, mely után ismét retródalok lesznek hallhatók egészen éjfélig.