Óriási ünnepséget rendeztek Cserkeszőlőn, hét évtizede fogadja a látogatókat a fürdő – galériával, videóval

Hetven éve töretlen a népszerűsége az Alföld szívében fekvő fürdővárosnak, amely generációk óta kínál felüdülést kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Cserkeszőlő fürdőjében ünnepélyes körülmények között avattak táblát.

Jubileumi évet ünnepelt Cserkeszőlő fürdője

Fotó: Mészáros János

A május elsejei táblaavatás a jubileum egyik legemelkedettebb momentuma volt. A jelenlévő vezetők beszédeikkel ünnepélyes keretet adtak az eseménynek, ezzel is hangsúlyozva a Cserkeszőlő fürdőjéhez fűződő helyi és térségi elköteleződés jelentőségét. Beszédet mondott Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és Trabach Tibor Zoltán polgármester is, továbbá a fürdő egykori igazgatója Torkos György, és a jelenlegi megbízott fürdőigazgató, Gazsi József is.