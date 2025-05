Mielőtt tarthatatlanná vált volna a helyzet, megtették az első lépéseket Törökszentmiklóson

Ahogyan arról többször beszámoltunk, évek óta problémát jelent a droghelyzet Törökszentmiklóson. Egyre gyakoribb jelenség, hogy fényes nappal is olyan fiatalokkal találkozni az utcákon, akik láthatóan kábítószer hatása alatt állnak. A helyi lakosok aggodalma jogos. A hatóságok, az önkormányzat, a különböző civil szervezetekkel közösen, és közben hatékonyan szeretnének tenni a változás érdekében, melyet most elősegíthet az is, hogy a kormány zéró toleranciát hirdetett a drogokkal szemben.

A fórum célja, hogy prevencióval javítson az évek alatt kialakult helyzeten. A droghelyzet Törökszentmiklóson komoly összefogást követelnek

Fotó: Illusztráció: Shutterstock / Forrás: Shutterstock.com

Hogyan érhető el, hogy javuljon a droghelyzet Törökszentmiklóson?

A droghelyzettel kapcsolatos problémákra szeretne lépni a helyi önkormányzat is, ezért is jött létre 2025 elején a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (KEF), amely célul tűzte ki a megelőzést, az érintett intézmények összefogását és a közös gondolkodást.

A fórum nem hatósági szerv, így nem a rendőrségi fellépés, hanem a prevenció áll a középpontjában – hangsúlyozta a téma kapcsán Markót Imre polgármester.

A fórum alakuló ülését januárban tartották, majd április végén következett a második találkozó. Itt a résztvevők – köztük polgárőrök, rendőrök, oktatási és szociális intézmények képviselői, egészségügyi szakemberek, kulturális szervezetek, valamint a helyi média és önkormányzati képviselők – megkezdték egy cselekvési terv összeállítását.

„Ez nem egy egyszeri akció. Mindenki hozta a saját javaslatait, ezekből most egy írásos anyag készül, amit a tagok véleményeznek, majd az alapján egy közös stratégia születik meg” – mondta a polgármester. A tervek szerint a dokumentum május végére, június elejére végleges formát ölthet, amit aztán beépítenek a költségvetésbe is.

Pénz még nincs rá, de a városvezetés elkötelezett

Bár az idei büdzsében még nem szerepel külön sor a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum számára, a városvezetés elkötelezett abban, hogy a szükséges anyagi forrásokat is biztosítsa a megelőző programokhoz. Ezek helyszíneiként az iskolák, kulturális intézmények, vagy akár városi rendezvények is szóba jöhetnek – a cél, hogy a fiatalokat minél több csatornán elérjék, és megerősítsék bennük a drogellenes szemléletet.