Óriási változást terveznek: sokakat kizárnának az e-rollerek használói közül, ők az érintettek

Az elmúlt években robbanásszerűen terjedtek el az elektromos rollerek Magyarországon, és sajnos ezzel együtt jelentősen nőtt azoknak a baleseteknek a száma is, amelyek összefüggésben állnak ezzel a népszerű mikromobilitási eszközzel. A kormány most komoly KRESZ-módosításokat készít elő, amelyek az elektromos rollerek szabályainak szigorítását tűzik ki célul.

Az elektromos rollerek szabályainak szigorítása már a küszöbön áll

Forrás: Illusztráció / Shutterstock.com

Az elektromos rollerek szabályai – mit terveznek most?

A változásokra szükség van, ezt bizonyítja az a két rolleres baleset is, amely az elmúlt napokban történt Szolnokon. A tervek szerint sokakat kizárnának az e-rollerek használói közül. Az elképzelések alapján a kisebb teljesítményű rollereket, amelyek maximum 25 kilométer/óra sebességgel tudnak haladni – 12 éves kortól lehet majd használni. A fiatalok biztonságát növelendő, a 12–13 éveseknek

kötelező lesz a kerékpáros sisak viselése.

A közlekedés tempóját is szabályozzák: járdán legfeljebb 10 kilométer/órával, egyéb helyeken maximum 20 kilométer/órával szabad majd száguldani. A nagyobb teljesítményű, akár 45 kilométer/órával száguldó rollerek esetébven már komolyabb feltételekhez kötik a közlekedést. Ezeket csak 14 éves kortól lehetne vezetni, de itt már kötelező lesz a felelősségbiztosítás, a bukósisak használata, és csak az úttesten vagy lakott területen kívül, kerékpárúton lehet majd velük haladni – természetesen csökkentett sebességgel.

Utast vinni viszont továbbra is tilos lesz.

És itt még nincs vége: ittas állapotban a jövőben szigorúan tilos lesz rollerezni, és minden járműnek megfelelő világítással és fékrendszerrel kell rendelkeznie. A legkisebbeket sem engedik majd felelőtlenül az utakra:

12 év alattiaknak tilos lesz elektromos rollert vezetni.

De mi lesz a közösségi rollerekkel?

Nagy kérdés, hogy mi lesz a közösségi rollerekkel, hiszen teljesen életszerűtlen, hogy valakinek épp ott lapul a hóna alatt a bukósisak, amikor hirtelen igénybe akar venni egyet a városszerte heverő közösségi rollerek közül. Ráadásul jelenleg szinte bárki – akár regisztráció nélkül is – bérelhet elektromos rollert, korhatár-ellenőrzés vagy kötelező biztosítás nélkül. A tervek szerint a jövőben a szolgáltatóknak is szigorúbb követelményeknek kell majd megfelelniük: várhatóan korhatárellenőrzést vezetnek be az applikációkon keresztül, és előírják, hogy a rollerek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizzék.