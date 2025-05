Júliusban Karcagon adja át a koronát a legszebb magyar lány, de most még az érettségi miatt izgul

Molnár Ramóna, a 2024-es Magyarok Világszépe cím birtokosa számára is megkezdődött az érettségi 2025 vizsgaidőszaka – számolt be róla a beol.hu. A csengődi születésű lány Orosházán, a Székács evangélikus gimnáziumban készült élete egyik legnagyobb megmérettetésére, az érettségire, miközben sportolóként és szépségkirálynőként is helyt állt. Miután tavaly ő nyerte el a Fásy Ádám nevével fémjelzett, és Karcagon megtartott Magyarok Világszépe Szépségverseny koronáját, bejutott a Miss Intercontinental 2024 világesemény döntőjébe is. Így biztos, hogy ő legszebb magyar lány, aki most az érettségi izgalmait átélheti.

Molnár Ramóna szépségkirálynő itt még Egyiptomban van, de május 5-én számára is fontos fejezet kezdődött: érettségi 2025

Forrás: Magyarok Világszépe

Érettségi 2025: A felkészülési időszak véget ért

Ramóna az érettségi előtti napokat még tanulással töltötte, de hétfőn már osztálytársaival együtt ő is megkezdte a vizsgákat. A beol.hu-nak adott interjúban elmondta: leginkább a matematika miatt izgul, és a felkészülési időszak számára egy érzelmileg is megterhelő „hullámvasút” volt. Ugyanakkor úgy érzi, ez az időszak nemcsak a tanulásról, hanem az önismeretről is szól.

A tanulás mellett több felkérést is teljesített. Legutóbb kezdőrúgást végzett a vásárhelyi sportklub egyik meccsén, ahol bátyja korábban játszott. A ballagáson már elbúcsúzott középiskolájától, de nem az orosháziaktól. Ramóna ugyanis a Székács gimnáziumot második otthonának tekinti, és úgy érzi, mindig számíthat volt tanáraira.

Ha sikerül a felvételije, Szegeden folytatja tanulmányait, így a közelben marad. A szépségkirálynői koronát júliusban adja majd át Karcagon, de biztos benne, az érettségi, a versenyek és az iskolai élmények örök emlékként kísérik tovább.