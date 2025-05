A charlestoni csata karcagi hősére emlékeztek – galériával

Kováts Mihály Huszárbandérium lovasainak bevonulása után ünnepi műsort adtak a Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola és Kiskulcsosi Általános Iskolájának tanulói és tanára, majd dr. Pintér Zoltán Árpád, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke idézte fel a hős életét.Az egyik leghíresebb karcagi, az egyik leghíresebb magyar huszár és katona, a magyar és az amerikai nép közös hőse, Fabriczy Kováts Mihály huszár ezredes, Karcag város szülötte hosszú és kalandos életutat járt be, mielőtt az amerikai függetlenségért vívott háború kiemelkedő katonája, hőse lett – hangzott el. Fabriczy Kováts Mihály a hazaszeretetet, a szülőföld tiszteletét, a szabadság utáni vágyat, a küzdést gyermekkorától megtapasztalta.

A karcagi születésű huszár ezredes, Fabriczy Kováts Mihály emléke előtt tisztelegtek az általános iskola előtti téren

Fotó: Daróczi Erzsébet

A közhuszárból Európa haderőiben főstrázsamesteri rangig jutó, később ezredes parancsnokká előlépő katona élete során minden szolgálata közben hű maradt magyarságához, a szülőföldjéhez. Neve egybeforrt az Egyesült Államok függetlenségi harcaival, de ahogyan egyik levelében írta, mindig megmaradt szabad embernek és magyarnak, aki a számára legkedvesebb vidéket a legjobb képességeivel védte egész élete során. A szónok részletesen szólt arról, hogy Kováts felajánlotta segítségét, tudását, Benjamin Franklinnek, az Egyesült Államok franciaországi megbízottjának, de a lengyel Kazimierz Pulawski dandártábornok oldalán az amerikai könnyűlovasság szervezőjeként is a kunokra jellemző elszántsággal, kitartással látta el vállalt feladatát, egészen 1779-ig, a charlestoni ütközetig. Itt is a végsőkig kitartott, ahogy Franklinnek ígérte „leghívebben mindhalálig”. Kováts Mihály nevét az Egyesült Államokban is nagy tisztelet övezi.