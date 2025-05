Zene füleinknek: végre búcsút mondhatunk ennek az igencsak bosszantó jelenségnek

„Közös ügyünk a fogyasztóvédelem" címmel indult fogyasztóvédelmi konzultáció, melyben egyebek között a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról, az online csalások elleni fellépésről is elmondhatják véleményüket a polgárok. A véleménynyilvánításra Szolnokon is buzdítottak.

A fogyasztóvédelmi konzultációról Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, valamint dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja tartott sajtótájékoztatót Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Egyetért-e azzal, hogy szigorúbban kell büntetni az akciókkal trükköző üzleteket? Egyetért-e azzal, hogy szigorúbban kell fellépni az online piacterekkel szemben a harmadik országokból érkező veszélyes termékek árusítása esetén? Egyetért-e azzal, hogy uniós szinten szigorítani kell a légiutas jogokkal kapcsolatos szabályokat járattörlés, visszautasított beszállás és poggyászpanaszok esetén?

Három kérdés a tizenkettőből. A közös bennük, ahogyan az itt nem említettekben is, hogy mindegyik a fogyasztók védelmére, a fogyasztói jogok érvényesítésére, az esetleges jogsérelmek csökkentésére irányul. Erről szól a fogyasztóvédelmi konzultáció, mellyel kapcsolatban kedden Szolnokon tartottak sajtótájékoztatót.

A fogyasztók jogait meg kell védeni – ez a cél

– Hogy miért van szükség erre a konzultációra? Mert a fogyasztókat, az érdekeiket, s jogaikat meg kell védeni – emelte ki a tájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André hozzátette: az utóbbi években nagyon elterjedt az online vásárlás, ma már egyre nagyobb réteget érint, s egyre többen a mindennapi cikkeket is így vásárolják meg. Ebből fakadóan egyre több panasz is érkezik, különösen azért, mert nem csak hazai, hanem külföldi, sőt unión kívüli online szolgáltatók is piacon vannak.

– Ez esetekben jóval nehezebb például a panaszkezelés, amit szabályozni kell. Erre is kitér a konzultáció, ahogy az olykor megtévesztő akciózásokra, a légi utasügyekre - késések, járatmódosítások, poggyászügyek - vagy éppen a telefonos ügyintézésre. Utóbbi sokakat érint. Tervek szerint szeretnénk fellépni azokkal a közszolgáltatókkal szemben, amelyeknél a telefonos ügyintézés nem kezdődik el a jogszabályban előírt öt percen belül – részletezte a szóvivő.