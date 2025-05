Őrületes dolgot vállaltak be a szolnoki futók: vajon képesek rá? – videóval, galériával

A városért és magukért is futnak a szolnokiak

Ez részben a városnak is fontos, részben azoknak is, akik részt vesznek a programon

– mondta el hírportálunknak az egyik versenyző, Reke Lajos. Aki nyugodtan nevezhető rutinos futónak, elvégre 50 éve, 14 éves kora óta fut. Szerinte a rendezvény azért is lényeges, mert az lehetőséget kínál, hogy a település lakói megmutassák, hogy törődnek az egészségükkel és hajlandóak sportolni. Ő maga nagyon is hajlandó: húsz kört tesz meg vasárnap az egy kilométer hosszú pályán.

Szilágyi Andrea eddig a Futókörök Napja összes szolnoki kiírásán részt vett. Mint a Szoljon.hu-nak elmondta, hat éve fut, és nagyon szereti ezen rendezvény hangulatát. Amely szerinte azért is fontos, mert azon Szolnok futóközössége megmutathatja, hogy összetart. Mint mondta, idén 10-11 kilométert vállal.

Tízezer kilométer is összejöhet Szolnokon, a Futókörök napja 2025-ös kiírásán

Ezen kilométerekből egyébként, ha minden jól megy, a nap végén 10 ezer áll majd jászkunsági vármegyeszékhely neve mellett. Legalábbis ezt a célt tűzte ki a helyszín rendezőjeként az NHSZ Szolnok. Mint Molnár Lajos, a cég szóvivője elmondta, szeretnének a dobogón, vagy akár az első helyen is végezni a több mint 20 település közül. Hozzátette, volt is olyan év, amikor ehhez közel állt a város, és igyekeztek ezúttal is minél többeket mozgósítani.