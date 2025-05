Erős emberek „csapnak össze", futókörök várnak ránk és köszöntjük az édesanyákat – változatos programkínálat a hétvégére

Erős emberek versenye, piknik, futókörök napja. Néhány ajánlat a hétvégi programkínálatból. És ne feledjük, vasárnap anyák napja lesz, ami kiváló alkalom például egy családi kirándulásra.

Vasárnap a Futókörök napja várja a mozogni vágyókat Szolnokon. A sportos program mellett számos esemény csalogatja a jászkunságiakat Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW-Archív

Május 2. – plédeket elő, irány a Tisza-parti piknik

JÁSZBERÉNY Május 2-án a Lehel Film-Színház színpadán két tribute gigász csap össze egy estére, hogy felrobbantsa a decibeleket, a frizurákat és talán még a hangszórókat is. Este kienctől az AB/CD úgy tolja az AC/DC PWR UP turné teljes műsorát, hogy arra Angus Young is ritmusra rázná a fejét. Előttük nyolckor a Sister Big robban be, akik nemcsak Mr. Big dalait hozzák el elképesztő technikai tudással, hanem egy jó adag női energiával is megtolják az estét. Kapunyitás: 19:30

SZOLNOK Pénteken délelőtt tíz órakor is kinyit a DOKK PIKNIK a Tisza-parton. Tizenegy órától a kicsik kedvence: légvár, arcfestés, csillámtetoválás, a nagyobbaknak pedig lovaglási lehetőség kezdődik a Tisza-part árnyas fái között. Déltől háromig Jó ebédhez szól a nóta – élő cigányzene mellett kanalazhatjuk a bográcsos finomságokat. Három órakor a Csimota zenekar hoz vidámságot a gyerekeknek. A nap házigazdája: DJ Eszenyi, aki slágereket kínál naplementéig.

Május 3. – a füredi majálison erős emberek is versenyeznek

CSATASZÖG Az I. Csataszögi Családi Napot rendezik meg szombaton délelőtt tizenegy és délután öt óra között a Közösségi Színtéren. Egész napos vidámság, zene, kézműveskedés és finom ebéd várja a helyieket és a településre érkezőket.

TISZAFÜRED Szombaton majálisoznak a tiszafürediek. Gazdag programkínálat, jó hangulat, szép helyszín várja az érdeklődőket. Reggel nyolckor nyit a Régiség- és Kézműves Vásár a Kastély úti járdaszakaszon, fél tizenegytől indul a majálisi program a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban. Fellépők: Pipás Zenekar, Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar, Sihell Ferry, Bunyós Pityu. Gyermekprogramok, ugrálóvár, anyák napi kézműveskedés is várja a füredieket.

Délután három órától veszi kezdetét a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban az Erős Emberek Nemzetközi Versenyét, ahol Románia, Szlovákia és Magyarország legerősebb sportolói mérik össze erejüket a Stay Strong Kupa aktuális fordulójában. Az esemény főszervezője a legendás Fekete László, aki neve egyet jelent az erő sportágával Magyarországon. A tiszafüredi verseny különlegessége, hogy nemcsak a nemzetek között zajlik a küzdelem, hanem világrekord-kísérletre is sor kerül. Pintér Balázs, a 95 kg-os kategória kiemelkedő magyar sportolója egy 185 kilogrammos golyót szeretne 120 centiméter magas állványra emelni – ezzel új natúr világrekordot állítva fel.