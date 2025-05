Lebuktatták a Szolnokon alkalmazott riasztó módszereket a galambok, ez volt a trükkjük

A galambinvázió sokak számára napi küzdelem. A városi környezet kedvez ezeknek a madaraknak: tágas párkányok, meleg légáramlatok, bőséges táplálékforrás. Nem véletlen, hogy szinte minden társasházban megjelennek, és rendszerint hosszú távra berendezkednek. Az emberek pedig kétségbeesetten próbálnak tenni valamit: felszerelnek védőhálót, kihelyeznek tüskesort, próbálkoznak galambriasztó hanggal vagy mozgással működő szerkezetekkel – de semmi nem hoz tartós eredményt.

Galambinvázió Szolnokon: a madarak elleni védekezés városi környezetben újabb és újabb kudarcokkal jár – ezek az okos madarak minden trükköt kiismernek

Fotó: Mészáros János

A galambinvázió elleni védekezés új trükkjei sem működnek

A galambok rendkívül intelligens állatok. Bár elsőre talán nem így tűnik, gyorsan tanulnak, és hamar hozzászoknak az új környezethez. Egy-egy új riasztó talán néhány napig hatásos lehet, de a madarak hamar kiismerik, hogy nincs valódi veszély. A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület elnöke szerint ez az alkalmazkodóképesség teszi őket szinte legyőzhetetlenné.

Sokan próbálkoznak műragadozó madarakkal – például sólyom makettekkel –, de ezekkel is hasonló a helyzet: egy idő után a galambok egyszerűen nem veszik komolyan. Aki pedig nagyobb lendülettel lépne fel ellenük, élő ragadozó madarakat, például idomított sólymokat vagy héjákat vet be, főként középületek vagy nagyobb rendezvényhelyszínek közelében. Ezek az akciók azonban jellemzően csak időszakos hatással bírnak – a galambok egy idő után azt is kiismerik, meddig tart a veszély, és mikor térhetnek vissza.

A galambok a városok lakói

Fotó: Mészáros János

Régen értékek voltak, ma már inkább zavaró tényezők

Postagalambként egykor fontos szerepet játszottak a hírközlésben, a háborúk alatt nélkülözhetetlen volt a munkájuk. Ma viszont sokan leginkább csak a kellemetlenséget látják bennük: a galambok a párkányon piszkítanak, betelepszenek az erkélyekre, és nem ritka, hogy a nyitott ablakon berepülve a lakásba is bemerészkednek.

Mit tehetünk mégis?

A galambok elleni védekezés városi környezetben csak akkor lehet valamelyest eredményes, ha többféle intézkedés együttesen történik:

Etetés mellőzése: Sokan jó szándékkal etetik a galambokat, pedig ezzel csak tovább növelik a populációt.

Hulladékkezelés javítása: A nyitott kukák, eldobott ételmaradékok kiváló táplálékforrásként szolgálnak.

Fizikai akadályok: Védőhálók, tüskék, bár nem mindenhol esztétikusak, mégis elengedhetetlenek.

Épületkarbantartás: A repedések, nyílások lezárása segít megelőzni a fészkelést.

Tanuljunk meg együtt élni velük

Bármennyire zavaró is lehet a jelenlétük, ezek a madarak is a városi ökoszisztéma részei. A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület elnöke úgy fogalmazott: a folyamatos védekezés helyett talán érdemesebb megtanulni együtt élni velük. A galambok ugyanis nem tűnnek el, és bár gyakran bosszantóak, ha jobban megnézzük őket, szemet gyönyörködtető, sokszínű tollazatú, alkalmazkodó lények.